LPF Clausura 2025| Atlético Nacional vs Alianza FC: "Pericos" levantan vuelo para cerrar la jornada 11

Panamá/El Alianza FC obtuvo una victoria importante sobre la Sociedad Deportiva Atlético Nacional, por 3 goles a 2, en el partido que cerró la undécima jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se realizó en el estadio Arístocles 'Toco' Castillo.

Reynaldiño Verley marcó la pauta en el ataque de los "Pericos" con un 'hat trick' . Sus goles los marcó a los minutos 6, 29 y 86. Esto bastó para imponerse a unos 'Linces' que batallaron por evitar la derrota.

Los goles del Atlético Nacional los anotaron Saed Díaz, al minuto 32, y Sergio Moreno, al 73.

Este triunfo convierte al Alianza en el nuevo ocupante del segundo lugar en la Conferencia Este con 19 puntos, uno más que UMECIT FC que ahora está en la tercera posición.

Por su parte el Atlético Nacional se mantiene con siete unidades en 11 partidos jugados en el certamen.

Otros partidos

El viernes 3 de octubre, el Tauro FC y el San Francisco FC abrieron la jornada con un vibrante empate 1-1 en un duelo cargado de intensidad. Los "Monjes" tomaron la ventaja al minuto 51 gracias a un gol de Miguel Camargo, quien definió con precisión ante la salida del arquero.

Sin embargo, la respuesta del conjunto albinegro no tardó en llegar: al 58’, Cristian Quintero marcó el tanto del empate, manteniendo viva la esperanza taurina en casa. Con este resultado, el Tauro FC suma 13 puntos, mientras que el San Francisco FC alcanza 16 unidades y continúa firme en puestos de clasificación.

La acción continuó el sábado 4 en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez, donde el UMECIT FC consiguió una victoria agónica 1-0 ante el CAI. Cuando todo parecía terminar sin goles, Erick Rodríguez apareció al minuto 89 para conectar de cabeza tras un balón parado y convertirse en el héroe de la noche.

Con este triunfo, el UMECIT FC llegó a 18 puntos, manteniéndose en la pelea dentro de la Conferencia del Este. En contraste, el CAI atraviesa un momento difícil, sumando apenas 7 unidades en la zona Oeste del torneo.

En otros resultados de la jornada, el Club Deportivo Universitario venció 1-0 al Deportivo Árabe Unido con un solitario gol de Anthony Yearwood, sumando tres puntos valiosos como visitante. Además, el Sporting San Miguelito derrotó 3-1 a Herrera FC, mientras que el Plaza Amador impuso su jerarquía al golear 3-0 al Veraguas United, consolidando su buen momento en el campeonato.

