MLB noticia| Carlos 'Calicho' Ruiz: el panameño evoca un momento histórico del que fue parte

Panamá/El exgrandes ligas panameño Carlos 'Calicho' Ruiz recordó, de una forma especial, un momento histórico de la 'Gran Carpa' en el que él estuvo involucrado.

Antes del segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional, entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles, 'Calicho' fue el receptor especial en el lanzamiento ceremonial que hicieron Braden y Ryan, hijos del fallecido lanzador Roy Halladay quien hace 15 años lanzó un partido sin imparables ni carreras en un juego de postemporada.

Una vez culminada la ceremonia, los jóvenes Halladay abrazaron a Ruiz quien fue el receptor que hizo mancuerna con su padre para concretar esa hazaña. Esto en medio de los vítores y aplausos de los fanáticos presentes en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

El 6 de octubre de 2010, Roy Halladay se convirtió en el segundo lanzador en la historia de las Grandes Ligas en completar un 'no hit no run' en un partido de postemporada. Esto lo hizo en el primer partido de la serie divisional que los Phillies disputaron ante los Rojos de Cincinnati. El serpentinero falleció el 7 de noviembre de 2017 en un accidente aéreo; tenía 40 años de edad.

La historia

Desde el primer inning, Halladay dictó las reglas. Su sinker parecía tener voluntad propia, su cutter cortaba por dentro como si supiera exactamente dónde estaba el bate, y su curva, ese latigazo seco, dejaba a los bateadores congelados, mirando al vacío. Uno por uno, los Rojos caían.

En la tercera entrada, la multitud comenzó a darse cuenta. Nadie hablaba de eso —no se habla de eso— pero todos lo sabían. El marcador estaba limpio. El casillero de hits, intacto. Roy estaba lanzando algo más que buen béisbol. Estaba lanzando historia.

En la quinta entrada, cuando los nervios comenzaban a apretar, Halladay se encontró con Jay Bruce. Lo llevó a una cuenta de 3-2. Lanzó una curva baja. Bola. Base por bolas. Un corredor en base. El primero —y el último— que Halladay permitiría esa noche.

La perfección se había ido, pero el no-hitter seguía vivo, latiendo con fuerza. Como un corazón que se niega a fallar.

Ocho innings. Ningún hit.

Halladay regresó al montículo en el noveno como si nada pasara, como si no tuviera encima el peso de más de un siglo de historia. Primero, un rolling suave. Out. Luego, un ponche: curva al suelo, swing desesperado. Dos outs.

Y entonces, Brandon Phillips. Primer lanzamiento, un toque corto, extraño, casi improvisado. La pelota se elevó débil frente al plato. Carlos Ruiz, el cátcher, se levantó como un resorte, corrió hacia ella, la recogió y lanzó a primera... OUT.

El estadio estalló en gritos, abrazos, incredulidad. Halladay apenas levantó los brazos. Sonrió. Sabía lo que había hecho, pero no necesitaba fanfarria. Había lanzado el segundo no-hitter en la historia de la postemporada, algo que no ocurría desde que Don Larsen lanzó su juego perfecto en la Serie Mundial de 1956, con el uniforme de los Yankees de Nueva York, ante los Dodgers de Brooklyn.

La faena histórica del 'Doc' Halladay, con 'Calicho' Ruiz como aliado, se resumió así:

104 lanzamientos.

79 strikes.

0 hits.

1 base por bolas.

8 ponches.

