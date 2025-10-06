NBA| LeBron James anunció que revelará una "decisión"... ¿De qué se tratará?

La estrella de los Lakers encendió las redes sociales cuando manifestó que hizo una resolución y la dará a conocer públicamente.

Estados Unidos/LeBron James, de 40 años y en vísperas de comenzar su vigésima tercera temporada en la NBA, anunció que el martes revelará una "decisión", sin especificar si se trata de un acto publicitario o del anuncio del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

En un mensaje en las redes sociales, la estrella de Los Angeles Lakers publicó el avance de una entrevista que se emitirá el martes en la que compartirá "la decisión de las decisiones".

Su mensaje establece un paralelismo con "The Decision" ("La decisión"), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.

El Rey, que cumplirá 41 años en diciembre, ha alimentado los rumores sobre su retirada al final de la temporada que comenzará el 21 de octubre.

"Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada", explicó James durante la jornada de prensa de los Lakers el 29 de septiembre.

"Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque", añadió el que muchos consideran el mejor basquetbolista de la historia.

Si bien los medios estadounidenses plantean la posibilidad de que James anuncie su retiro, también han recordado que el jugador tiene varias alianzas comerciales, entre ellas una con Amazon, que prepara para el martes un evento de ventas exclusivo para suscriptores.

En cualquier caso, las entradas para el último partido de la temporada 2025/26 en casa de los Lakers se han disparado.

Según Tickpick, la plataforma para la compra y venta de ingresos, la boleta más barata para el partido de los Lakers contra los Utah Jazz el 12 de abril subió de 85 a 445 dólares en las horas posteriores a la publicación del video.

El precio más bajo para un boleto de reventa en línea con SeatGeek fue de 821 dólares, y de 955 dólares en Ticketmaster.

¿Qué ha dicho de su futuro?

Durante el día de atención a los medios, que los Lakers llevaron a cabo el pasado 29 de septiembre, LeBron James se refirió a lo que podría ser su futuro.

"No sé cuándo será el final, pero sé que es mucho más pronto que tarde", se limitó a decir el máximo anotador histórico de la NBA.

King James iniciará el 21 de octubre su vigesimotercera temporada, otro récord que fija en la liga de básquet norteamericana, rodeado de una enorme incertidumbre sobre su futuro.

El pasado junio, después de otra amarga eliminación en playoffs, LeBron ejecutó su opción para renovar por un año en lugar de firmar un nuevo contrato con los Lakers.

Esta situación desató especulaciones sobre la posibilidad de que solicite el traspaso a otro equipo, que podría brindarle más opciones de pelear por su quinto anillo, o a que se marche a final de temporada como agente libre.

"Estoy súper comprometido", respondió James este lunes en las instalaciones de la franquicia en El Segundo, al sur de Los Ángeles.

"Estoy emocionado por hoy, estoy emocionado por la oportunidad de poder jugar el deporte que amo por otra temporada", aseguró.