Panamá se cuelga 33 medallas en Mundial de Karate Do Shotokan 2025
El certamen se realizó en Tokio, Japón y contó con la participación de más de 40 países.
Panamá/Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2025, la delegación panameña del Team WSKF Panamá tuvo una actuación histórica en el Campeonato Mundial de Karate Do Shotokan (WSKF), celebrado en Tokio, Japón, al conquistar 33 medallas (16 de oro, 13 de plata y 4 de bronce).
El evento, que reunió a más de 40 países, combinó competencias de alto nivel con seminarios técnicos y jornadas de perfeccionamiento dirigidos por el instructor jefe noveno Dan, Sensei Hitoshi Kasuya, así como por otros maestros internacionales de la organización.
“Es la consolidación de muchos años de trabajo”, afirmó el Sensei Kaiser Ponce, jefe instructor y líder de WSKF en Panamá, con presencia mundialista desde 1995. Para el Sensei Diego Korban, “competir en Japón, cuna del karate, es el sueño de todo karateka. Ver a nuestros atletas, especialmente a los más jóvenes, triunfar aquí nos llena de orgullo.”
El equipo de adultos, conformado por Diego Korban, Alberto Ramírez y Josué Monsalve, hizo historia al conquistar el primer lugar en la categoría de kata por equipos senior y, por primera vez, en combate por equipos senior. Su desempeño fue sobresaliente, superando a potencias como Uzbekistán y Azerbaiyán.
El desempeño juvenil fue sobresaliente, con talentos como Ian Mata, Felipe Sepe, Martín Perret y Kamilo Vargas, medallistas en pruebas individuales y piezas clave en competencias por equipo. Además, por primera vez el Mundial WSKF incorporó karate inclusivo, con la participación de Fiorella Ratner, hito que reafirma los valores de disciplina, respeto y excelencia de la organización.
Medallero por atleta
Leyenda rápida: ka = kata | ku = kumite Ippon Shobu (combate a dos puntos) | kuJj = Jiyu kumite (combate libre)| fem = femenino | masc = masculino | vet = veteranos | mix = equipo mixto
- Sensei Diego Korban: Senior kuSi 🥇(oro), Senior kuJj 🥈(plata), Senior ka 🥇(oro), Team mix1 ka 🥈, Team masc ka 🥇(oro), Team masc ku 🥇(oro)
- Sensei Alexandra Muñoz: Veterans ka 🥈 (plata), kuSi 🥈(plata), team vet ka 🥇(oro), Team mix2 ka 🥇(oro), Team fem ka 🥇(oro), Team fem ku 🥈(plata)
- Sensei Tomas Hermandez: Veterans ka 🥇(oro), kuJj 🥈, Team vet ka 🥇(oro), Team mix2 ka 🥇(oro)
- Sensei Kaiser Ponce: Team vet ka 🥇(oro), mix2 ka 🥇(oro)
- Sensei Josué Monsalve: Veterans kuSi 🥇(oro), kuYy 🥇(oro), Senior kuSi 🥉(bronce), kuJj 🥉(bronce), Team masc ka 🥇(oro), Team masc ku 🥇(oro)
- Sensei Celly Amaris: Senior kuSi 🥇(oro), Senior kuJj 🥇(oro), Team fem ka 🥇(oro), fem ku 🥈(plata), team mix1 ka 🥈(plata)
- Sensei Alberto Ramírez: Senior kuSi 🥈(plata), Senior kuJj 🥈(plata), Team mix1 ka 🥈(plata), Team masc ka 🥇(oro), Team masc ku 🥇(oro)
- Ana Amaris: Senior kuSi 🥈(plata), Senior kuJj 🥈(plata), Team fem ka 🥇(oro), Team fem ku 🥈(plata)
- Felipe Sepe: Jr ka 🥈(plata), ku 🥈(plata), Team Jr ka 🥇(oro)
- Martín Perret: Jr ku 🥉(bronce), Team jr ka 🥇(oro)
- Ian Mata: Jr ka 🥇(oro), ku 🥉(bronce)
- Kamilo Vargas: Jr ku 🥈(plata), Team jr ka 🥇(oro)
- Brianna Ponte: ku quinto 🏅
- Fiorella Ratner: Exhibición🎖️
- Virginia Avila Ratner: Exhibición🎖️
Balance final: 33 medallas → 🥇 16 (oro) | 🥈 13 (plata)| 🥉 4 (bronce)
