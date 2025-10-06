Panamá abrirá sus puertas a Centroamérica con el torneo de tenis Conteca 2025

Esta será la segunda versión del certamen que reúne a jóvenes talentos de la raqueta en la región.

Panamá/El II Torneo de la Confederación de Tenis de Centroamérica (Conteca) 2025 se celebrará en Panamá del 15 al 18 de octubre, en las canchas de la Federación Nacional de Tenis, ubicadas en Los Llanos de Curundú.

Este lunes se realizó una conferencia de prensa en la que participaron Darlene Khan y Ricardo Rivera, directivos de la Federación Panameña de Tenis, dieron a conocer los detalles del torneo regional.

El certamen contará con la participación de las mejores raquetas de la región, en las categorías U10, U12 y U14, provenientes de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Belice y Panamá.

En las tres categorías, que se disputarán en ambas ramas, estarán en juego las medallas y puntos para la clasificación centroamericana de Conteca.

Se trata de la segunda parada del circuito que organiza la confederación en la temporada 2025; la primera se realizó en agosto pasado en Guatemala.

El país campeón del Conteca 2025 se definirá en tierras panameñas.

Panamá estará representada por una delegación de 28 jugadores, en ambas ramas, encabezada por la tenista Paulina Meza, actualmente quinta en el ranking de la Confederación Centroamericana y del Caribe (COTECC).

Entre las figuras destacadas que competirán se encuentran el costarricense Fabián Pozuelo, raqueta número uno de su país, y el salvadoreño Mateo Gutiérrez, el mejor clasificado de su nación en la categoría U14.

Todas las competencias se desarrollarán a partir de las 8:00 a.m., en las canchas de arcilla del Centro Fred Maduro y en las del Club de Golf de Panamá.

La organización

Conteca es una organización regional que agrupa a las federaciones nacionales de tenis de los países de Centroamérica y el Caribe. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo del tenis en la región, organizando competencias juveniles, promoviendo el talento local y facilitando el acceso a torneos internacionales.

Actividades destacadas

Torneos juveniles internacionales :

: Conteca organiza torneos para categorías U12, U14, U16 , donde compiten jóvenes promesas del tenis de países como Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, entre otros.

, donde compiten jóvenes promesas del tenis de países como Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, entre otros. Clasificatorios regionales :

: Sirven como etapa clasificatoria para eventos mayores , como el Campeonato ITF/COTECC (de la Confederación de Tenis de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica).

, como el (de la Confederación de Tenis de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica). Fomento del tenis competitivo :

: La participación en Conteca permite a los jóvenes acumular experiencia y visibilidad internacional.

Panamá ha sido sede de torneos Conteca en varias ocasiones, donde han participado jugadores de toda la región. Estos eventos suelen contar con respaldo de la ITF (International Tennis Federation) y son una plataforma de proyección para atletas jóvenes.

