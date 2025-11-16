Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz y gana el Masters ATP 2025

Ante un público entregado a su causa, Sinner , de 23 años , sumó el 24º título de su palmarés, el sexto de un año.

Turín, Italia/El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, ganó este domingo su segundo Masters ATP consecutivo al derrotar en la final a su gran rival, el español Carlos Alcaraz (N.1) 7-6 (7/4), 7-5, en Turín.

Ante un público entregado a su causa, Sinner, de 23 años, sumó el 24º título de su palmarés, el sexto de un año en el que también ha conquistado el Abierto de Australia y Wimbledon.

El italiano suma 31 victorias consecutivas sobre pista dura cubierta, su superficie predilecta, y mantiene un idilio con el "torneo de maestros", que enfrenta a los ocho mejores tenistas del año.

Desde su derrota contra el serbio Novak Djokovic en la final de 2023, Sinner ha vencido sus diez partidos disputados en este torneo entre 2024 y 2025, sin conceder ningún set.

La final del domingo enfrentaba por primera vez desde 2016 a los dos primeros clasificados del ranking ATP, y el espectáculo estuvo a la altura esperada.

Hubo que esperar hasta el undécimo juego para que uno de los finalistas viera peligrar su servicio: con 6-5 en contra, y en dificultades por la agresividad de Alcaraz, Sinner tuvo que despejar una primera bola de break y de set, llevando la manga al tie-break.

"Ambiente de estadio de fútbol" -

En ese juego decisivo fue Alcaraz el que se encontró contra las cuerdas tras perder su servicio, y pese a que lo recuperó con 3-4, Sinner volvió a puntuar en el saque del español, y cerró el set en su primera oportunidad.

Sin embargo el defensor del título arrancó la segunda manga concediendo un break, en especial debido a dos faltas dobles.

Con 3-1 logró deshacer el break e igualar con su servicio 3-3. Contra un Alcaraz cada vez más frustrado, el italiano logró su primera bola de partido en el duodécimo juego, ocasión que no desaprovechó para lograr el break definitivo y vencer a su némesis.

"Ha sido una gran semana que ha terminado con una final disputada con ambiente de estadio de fútbol", destacó el italiano, que ha disputado las finales de los cinco torneos más importantes del año.

Y es que pese a sus dos Grand Slam y al Masters, Sinner termina el año en el número dos, por detrás de "Carlitos", quien se hizo con los otros dos Grand Slam del año, Roland Garros y el US Open, para terminar la temporada con ocho títulos.

Sinner de vacaciones, Alcaraz a la Davis -

La sanción impuesta a Sinner de tres meses, debido a controles positivos en un anabolizante, le dejó fuera de varios torneos, en un inicio de año turbulento para el italiano.

Pero con su victoria del domingo, Sinner planta cara a Alcaraz, quien sigue liderando el balance entre ambos tenistas con 10 victorias frente a las seis del italiano. Este 2025 se han enfrentado en seis ocasiones, con un 4-2 favorable a "Carlitos", quien sin embargo no ha sido capaz todavía de vencer al italiano sobre pista dura cubierta.

"Estoy muy contento por el nivel al que he jugado hoy, con mi rendimiento", valoró Alcaraz. "Acabo de jugar contra alguien que lleva dos años sin perder en pista cubierta, eso demuestra el gran jugador que es".

Alcaraz disputará a partir del martes la Copa Davis en Bolonia, mientras que Sinner pone punto y final a su temporada y comienza a preparar ya el curso 2026, en el que se espera un nuevo pulso entre los dos tenistas que se han repartido los últimos ocho Grand Slam.

"Espero que estés listo para la temporada que viene, porque yo estaré listo", avisó Alcaraz.