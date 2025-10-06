UEFA permite partidos de La Liga y Serie A en el extranjero: Villarreal vs Barcelona en Miami 2025

Lausana, Suiza/La UEFA aprobó este lunes "a su pesar" y "de manera excepcional" la solicitud de las ligas de España e Italia para trasladar dos partidos a Estados Unidos y Australia, respectivamente, un hecho sin precedentes en el mundo del fútbol.

La decisión inédita sigue la estela de poderosas competiciones de Estados Unidos, como la NBA y la NFL, que han llevado juegos de sus ligas al extranjero como parte de una estrategia de expansión internacional.

En un comunicado, el comité ejecutivo de la entidad europea reitera, no obstante, "su oposición a los partidos de liga nacional jugados en el extranjero" y se compromete a contribuir a "los trabajos en curso dirigidos por la FIFA" para establecer reglas estrictas en este sentido.

Como solicitaron antes del comienzo de esta temporada las federaciones española e italiana de fútbol, el Villarreal-Barcelona podrá disputarse el 20 de diciembre en Miami, y el AC Milan-Como se trasladará a Perth a principios de febrero de 2026.

Margen de maniobra limitado -

El visto bueno dado por la UEFA, máxima instancia europea del balompié, no es una sorpresa.

Su presidente, Aleksander Ceferin, admitió a principios de septiembre al diario Politico que tenía un margen de maniobra limitado desde que la FIFA inició en mayo pasado una revisión de sus reglas que prohíben disputar partidos de liga en el extranjero.

La instancia europea explicó este lunes que "el marco reglamentario pertinente de la FIFA -actualmente en proceso de revisión- no es lo suficientemente claro ni detallado" para permitirle decidir de otra manera.

"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse como un precedente", señaló la UEFA.

"Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y asegurarnos de que el fútbol permanezca arraigado en su entorno de origen", prometió Ceferin, citado en el comunicado.

Las Supercopas de España e Italia se disputan desde hace años en Arabia Saudita, tras ediciones anteriores en China, Marruecos, Catar y Libia, en el caso de la segunda.

La Liga y la Serie A observan de cerca a las grandes competiciones estadounidenses, la NFL y especialmente la NBA, que ha trasladado partidos de su temporada regular desde 1990 a Japón y desde 2013 a Europa.

De hecho, el certamen de baloncesto ya ha programado seis encuentros en Berlín, Londres, Mánchester y París durante las próximas tres temporadas.

Como parte de su estrategia de expansión internacional, la adinerada liga de football americano disputa desde 2022 al menos cuatro partidos oficiales de su campaña en suelo no estadounidense.

"Absurdo, inasequible e irresponsable" -

Impulsada desde hace alrededor de diez años por la liga española por razones comerciales, la posibilidad de trasladar partidos había suscitado a principios de septiembre una fuerte oposición de los representantes de aficionados.

La Serie A italiana, en tanto, justifica el pedido de traslado por la coincidencia del partido AC Milan-Como con la celebración de la ceremonia de apertura de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

La competición de Italia agradeció en una comunicado a la UEFA "por reconocer la naturaleza excepcional de esta iniciativa".

El presidente de la Serie A, Ezio Simonelli, aseguró que la "falta de disponibilidad del estadio San Siro", palco original del choque entre Milan y Como, se transformó en "una oportunidad para complacer a los numerosos aficionados al fútbol italiano".

"Cabe destacar que este es solo uno de los 380 partidos de la liga: un evento extraordinario, no un cambio estructural en el calendario", añadió la nota.

La Football Supporters Europe (FSE), una organización que dice representar a "más de tres millones" de aficionados, protestó a principios de septiembre en un texto firmado por 423 grupos de 25 países.

"La idea de hacer cruzar océanos a los jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y todos los demás para un partido 'en casa' es absurda, inasequible e irresponsable desde el punto de vista medioambiental", señaló.

En España, el proyecto se enfrenta a la oposición del sindicato de futbolistas y de todos los capitanes de primera división, incluidos los de Villarreal y Barcelona. El Real Madrid denunció a mediados de agosto "un riesgo de falsificación de la competición".

Este lunes la FSE instó a La Liga y a la Serie A a renunciar a trasladar los dos partidos, "en lugar de enfrentarse a una oposición abrumadora por parte del resto de la familia del fútbol y de las entidades europeas".

"La responsabilidad recae ahora en la FIFA para tapar esta laguna reglamentaria", concluyó la organización en un comunicado.

