Mundial Sub20 Chile 2025 | Calendario de los octavos de final sin Brasil en el camino

Santiago, Chile/La selección de Argentina parte como la gran favorita de los octavos de final del Mundial Sub-20 que se disputarán desde el martes en Chile, donde Brasil se despidió antes de tiempo y otras potencias, como España y Francia, están en deuda.

La Albiceleste atravesó la fase de grupos sin despeinarse, con una cosecha perfecta de nueve puntos, al derrotar con uno menos a Cuba por 3-1, golear 4-1 a Australia y vencer 1-0 a una rocosa Italia en el partido más duro de la primera ronda.

Con el delantero Alejo Sarco, del Bayer Leverkusen, en estado de gracia (tres goles), la selección más veces campeona del Mundial Sub-20, con seis coronas, se enfrentará a Nigeria en Santiago el miércoles.

"Estamos todos con esa ilusión (de ser campeones), sabiendo que todos los partidos van a ser así, difíciles", aseguró el seleccionador argentino, Diego Placente, tras la victoria el sábado contra Italia, subcampeona de la edición pasada.

"Te ilusionás, porque sabemos que en cada partido podemos ser protagonistas", agregó.

En un torneo que se disputa sin las grandes perlas de la categoría, potencias europeas, como España o Francia, clasificaron como las mejores terceras de sus grupos.

Pero la gran sorpresa de la primera ronda fue la eliminación de un gigante, Brasil, que firmó su peor campaña en la historia del certamen juvenil, con un punto y en la cola del Grupo C, el "grupo de la muerte".

Sudamérica no termina de arrancar -

Salvo la ausencia notable de la Seleção, Sudamérica logró imponer a sus otros cuatro representantes en la ronda de los 16 mejores, que se jugará hasta el jueves.

Pero Argentina es el único combinado que ha transmitido confianza.

El anfitrión, Chile, ha decepcionado. Ganó en la inauguración, aunque desde entonces ha conseguido solo derrotas.

La confusión y el temor por la eliminación rondaron en el Estadio Nacional de Santiago luego de la derrota ante Egipto (2-1) el viernes en el último minuto del cierre del Grupo A.

Tras un triple empate en puntos con los africanos y Nueva Zelanda, los locales avanzaron como segundos y evitaron el papelón solo porque tenían menos tarjetas amarillas que los egipcios.

La Roja enfrentará el martes en Valparaíso a México, que cuenta con un intratable Gilberto Mora, de 16 años y gran esperanza del balompié azteca.

"Es el inicio de algo que queremos, que es ir por el título. Entonces, estamos apenas dando un pasito adelante para poder lograr el objetivo", anticipó el extremo mexicano Yael Padilla.

Paraguay tampoco ha sido brillante. Segundo del Grupo B con cuatro puntos, su próxima parada será ante Noruega el miércoles.

Aunque ganó invicta su zona, la F, con cinco enteros, a Colombia le falta gol, un mal recurrente para los cafeteros en los últimos años.

El miércoles enfrentará a una Sudáfrica envalentonada por vencer a Estados Unidos.

Marruecos y Japón, sorpresas -

En el "grupo de la muerte", conformado por Brasil, España, México y Marruecos, muy pocos apostaban a que los africanos pasarían de ronda.

Pero los marroquíes, que gozan de un fútbol -en todas las categorías- en franco ascenso, dieron el golpe. Debutaron con una sólida victoria 2-0 ante los hispanos, sorprendieron al ganar 2-1 a Brasil y cayeron 1-0 ante México, con la clasificación y el liderato del Grupo C ya amarrados.

Marruecos enfrentará a Corea del Sur el jueves, cuando buscará consolidar el juego intenso y rápido que ha desplegado hasta ahora con los atacantes Gessime Yassine y Yassir Zabiri como máximas figuras.

Los españoles, en tanto, se juegan el pase a cuartos el martes ante Ucrania, en el choque que abre los octavos.

"Siempre he confiado mucho en mí y en el equipo, no es que me sienta favorito, pero sé la selección que tenemos", aseguró el delantero español Iker Bravo.

A la caza de redención, Francia pugna el miércoles contra el amenazante Japón, la otra selección que tuvo desempeño perfecto en su zona.

--Programa octavos de final:

-Martes:

Ucrania-España en Valparaíso (19H30 GMT)

Chile-México en Valparaíso (23H00 GMT)

-Miércoles:

Argentina-Nigeria en Santiago (19H30 GMT)

Colombia-Sudáfrica en Talca (19H30 GMT)

Paraguay-Noruega en Talca (23H00 GMT)

Japón-Francia en Santiago (23H00 GMT)

-Jueves:

Estados Unidos-Italia en Rancagua (19H30 GMT)

Marruecos-Corea del Sur en Rancagua (23H00 GMT)