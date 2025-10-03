Mundial Sub20 resultados: Chile clasifica a octavos pese a derrota ante Egipto

La Roja Sub-20 cayó 2-1 en el minuto 95, pero se clasificó como segundo del Grupo A gracias a tener menos tarjetas amarillas que Egipto. Japón lideró la zona tras golear a Nueva Zelanda.

Santiago, Chile/El anfitrión Chile dejó escapar la victoria este viernes al ser remontado por Egipto en los descuentos, pero aseguró igualmente su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20, en un Grupo A que terminó liderado por Japón tras golear a Nueva Zelanda.

La selección chilena se adelantó con un disparo desde fuera del área del volante ofensivo Nicolás Cárcamo en el minuto 27, que encendió a un Estadio Nacional de Santiago casi repleto.

Otras noticias: Panamá vs Corea del Sur| Asiáticos truncan el andar de los 'panas' en el Mundial Sub-20 Chile 2025

Los egipcios empataron al comienzo del segundo tiempo con un cabezazo del defensor Ahmed Abdin, tras un saque de esquina del extremo del Aston Villa, Omar Khedr.

Pese a tener al público de su lado, Chile se echó para atrás ante el empuje de los africanos. El premio para Egipto llegó gracias a un golazo de Khedr de tiro libre en el 90+5.

"Nos quedamos con este sabor muy amargo de perder en el último minuto con un gran gol de ellos. La realidad es que otra vez hemos fallado en la definición, tuvimos innumerables ocasiones y no lo supimos concretar", lamentó el técnico chileno Nicolás Córdova.

Por su parte, Japón se quedó con el liderato del Grupo A al golear 3-0 a Nueva Zelanda en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso, a unos 100 km de Santiago.

Los nipones anotaron gracias a Kosei Ogura (21'), un autogol de Jayden Smith (64') y Hisatsugu Ishii (82').

Chile fue segundo en el Grupo A con tres unidades, seguido por Egipto y Nueva Zelanda con el mismo puntaje. Haber tenido menos amarillas que los africanos evitó la desgracia para los dueños de casa.

Los locales se suman a la ronda de los 16 mejores junto a Argentina, Estados Unidos, Marruecos, Japón, Paraguay y Ucrania.

Otras noticias: Mundial Sub20 resultados, calendario y tabla de posiciones

Paraguay también estará en octavos pese a caer por 2-1 ante Ucrania en el cierre del Grupo B, en el que los ucranianos se quedaron con el otro boleto.

Los europeos se adelantaron en Santiago gracias al defensor Maksym Derkach en el minuto 46. La Albirroja puso el empate gracias a un golazo de larga distancia del atacante César Miño en el 69.

Pero el delantero Matviy Ponomarenko desenfundó un latigazo desde casi 30 metros en el 80 que fue inatajable para el guardameta paraguayo, Facundo Insfrán.

Con la victoria, Ucrania ganó el Grupo B con siete puntos, mientras que Paraguay, campeón del Campeonato Sudamericano de la categoría, ocupó la segunda casilla con cuatro unidades.

"Tenemos mucho por mejorar, especialmente en la concesión de los goles, tenemos que ser más sólidos nos faltó eso y un poco más de juego", aseguró el entrenador paraguayo Antolín Alcaraz.

En el otro duelo del cierre de la zona, Corea del Sur derrotó a Panamá en Valparaíso, con dianas de Hyun-Min Kim y Shin Min-ha en los minutos 24 y 58.

Los asiáticos, también con cuatro puntos pero menos goles anotados (3, uno menos que los paraguayos), tendrán que esperar en principio el final de la fase de grupos, el domingo, para saber si avanzan de ronda como uno de los cuatro mejores terceros del certamen.

Los centroamericanos, colistas con un punto, quedaron eliminados.

Otras noticias: Lamine Yamal se lesiona: baja para España y duda para el Clásico Real Madrid vs Barcelona