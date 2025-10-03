Lamine Yamal se lesiona: baja para España y duda para el Clásico Real Madrid vs Barcelona

El jugador del FC Barcelona sufre una recaída de sus molestias en el pubis y estará de baja entre 2 y 3 semanas, lo que le hace perderse los partidos de la Selección española y pone en duda su presencia en el clásico ante el Real Madrid.

Madrid, España/La estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, incluido al principio de este viernes en la lista de España para sus partidos de este mes en la clasificación al Mundial, fue luego excluido de la misma al anunciarse que había recaído de una reciente lesión.

"Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG (victoria francesa el miércoles en Liga de Campeones)", señaló la entidad catalana en un comunicado, en el que agregó que no jugará el domingo el choque ante el Sevilla de LaLiga.

Otras noticias: Barcelona vs Real Sociedad: Los azulgranas asumen el liderato de LaLiga a costa de los 'Errealas'

"El tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas", añadió la nota, que el Barça emitió unas horas después de que el jugador fuera convocado por el seleccionador Luis de la Fuente, que no podrá contar con él para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 contra Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre).

Unas horas después del texto del Barça, la Federación Española (RFEF) confirmaba la salida de la lista.

"En aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno, como se hace con todos los futbolistas que juegan con la selección española, se procede a su desconvocatoria", comunicó la RFEF.

El atacante azulgrana regresó el pasado domingo a la competición, en el triunfo de su equipo ante la Real Sociedad (2-1), después de perderse cuatro encuentros y, ahora, tampoco estaría frente al Sevilla y Girona en LaLiga y ante el Olympiakos en Champions, dejando en duda su presencia en el Clásico ante el Real Madrid, el 26 de octubre.

Durante la presentación de la convocatoria, antes de conocerse la lesión, De la Fuente fue preguntado de manera insistente sobre la presencia del jugador de 18 años en el grupo, dado que apenas había regresado como titular después de más de dos semanas de ausencia.

Otras noticias: Vinicius y Rodrygo encabezan lista de Brasil para amistosos en Asia

"El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre. Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos. Estamos hablando de situaciones completamente normales", afirmó el técnico, que se defendió de las recientes críticas del entrenador barcelonista, Hansi Flick, hacia el cuerpo técnico de la selección.

El preparador alemán había acusado al combinado español de no haber cuidado al futbolista dosificando sus minutos en el parón internacional del pasado mes, pese a sus molestias en el pubis.

"No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía con los seleccionadores", respondió De la Fuente.

"Sabéis que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick", afirmó el seleccionador.

Otras noticias: Champions League resultados de la jornada del miércoles 1 de octubre

Morata, fuera por decisión técnica -

España recibirá a Georgia el 11 de octubre en Elche y, tres días más tarde, a Bulgaria en Valladolid, en duelos del grupo E de clasificación de la zona europea para el Mundial, que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Para estos dos enfrentamientos, De la Fuente recuperó a tres jugadores del Atlético, a Marcos Llorente, Pablo Barrios y Álex Baena, que acaba de volver tras lesión, y al delantero del Oporto Samu Aghehowa.

"Son jugadores que en nuestro plan de partido entran perfectamente y creo que es su momento. Creo que es el momento de apostar por ellos, están haciendo una campaña fantástica", señaló el seleccionador sobre los tres futbolistas colchoneros.

Además, De la Fuente mantuvo a Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, y a Jesús Rodriguez, del Como.

Sin embargo, no convocó a Nico Williams, Fabián Ruiz, Fermín López y Gavi, lesionados o con molestias, ni al capitán Álvaro Morata -actualmente en el Como- por decisión técnica, reconoció.

"Es una decisión técnica. Morata sigue siendo muy importante para nosotros y lo será. El que no esté en esta convocatoria obedece a los escenarios que imaginamos contra nuestros rivales. Es importante y lo será. Es un jugador en activo y seguro que hará una campaña muy buena", zanjó.

La Roja lidera su llave con seis puntos tras golear como visitante en septiembre a Bulgaria por 3-0 y a Turquía por 6-0.

Otras noticias: Champions League resultado: PSG puso de rodillas al Barcelona