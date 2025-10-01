Champions League resultados de la jornada del miércoles 1 de octubre

Panamá/Miércoles de pasión europea. La segunda jornada de la Champions League dejó un reguero de emociones, con empates agónicos, remontadas y un gol en el descuento que cambió todo. El fútbol demostró una vez más que no hay favoritos hasta que suena el silbato final.

El Golpe de Autor del Mónaco: Frenan al Gigante City

En el Principado de Mónaco, el local dio una lección de orgullo. A pesar de los dos goles de un imparable Erling Haaland –que alcanzó la cifra monumental de 52 goles en 50 partidos de Champions–, el equipo monegasco nunca se rindió.

La clave del empate (2-2) llegó en el minuto 89, cuando Bernardo Silva cometió un penal que Eric Dier transformó sin piedad. Un punto de oro para el Mónaco y una pequeña sorpresa para el Manchester City, que se topó con una feroz resistencia.

El Submarino Amarillo Emerge en el Minuto 89: Villarreal-Juventus, de la Vendetta al Drama

En La Cerámica, el Villarreal y la Juventus libraron una batalla memorable. Los italianos, que habían remontado el marcador con un golazo de chilena de Federico Gatti y otro de Francisco Conceiçao, vieron cómo la victoria se esfumaba sobre la bocina.

Fue el portugués Renato Veiga, con un cabezazo en el minuto 89, quien firmó el empate agónico (2-2) para el Submarino Amarillo, amargando la noche a su exequipo. La Juventus suma su cuarto empate consecutivo, mientras el Villarreal frena su racha de victorias pero muestra su corazón.

El Golpe en Montjuic: Ramos Hunde al Barça en el Descuento

El partido estelar de la noche se vivió en Barcelona. En un Montjuic electrizante, el PSG, vigente campeón, demostró por qué es un gigante de Europa. El Barça, que había ido por delante con un gol de Ferran Torres, se diluyó con el paso de los minutos.

El empate de Senny Mayulu y, sobre todo, el gol en el minuto 90 de Gonçalo Ramos, dieron la vuelta al marcador para un triunfo in extremis (1-2) parisino. Un gol que surgió de un error culé y que Achraf Hakimi sirvió a la perfección. Frenkie de Jong lo resumió: "Muy decepcionado...". El PSG lidera con pleno de victorias, mientras el Barça se hunde en la decimosexta posición.

En Alemania, el Borussia Dortmund mostró su poder ofensivo al golear 4-1 al Athletic Club. Los de Terzic liquidaron el partido con goles de Svensson (28'), Chukwuemeka (50'), Guirassy (82') y Brandt (90+1'), con el consuelo vasco llegando de la mano de Guruzeta (61').

Otra victoria contundente fue la del Newcastle, que se impuso 0-4 en Bélgica a la Union St Gilloise. La goleada magpie fue obra de Woltemade (17'), un doblete de penal de Anthony Gordon (43', 64') y Barnes (80').

En el resto de los encuentros, el Arsenal venció con solvencia 2-0 al Olympiakos con anotaciones de Martinelli (12') y Saka (90+2'); el Nápoles superó 2-1 al Sporting de Lisboa gracias a un doblete de Rasmus Hojlund (36', 79') que anuló el penalty de Luis Suárez (62'); el Bayer Leverkusen y el PSV dividieron honores con un 1-1 (Kofane 65' - Saibari 72'); y el Qarabag venció 2-0 al Copenhague con goles de Zoubir (28') y Addai (83').