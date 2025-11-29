Plaza Amador campeón | Rugió el león y se quedó con su novena estrella

Los Leones de Plaza Amador rugen en el Rommel Fernández: Plaza Amador vence 2-0 a Alianza y se consagra bicampeón del 2025 con su novena estrella.

Panamá/En una noche histórica en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el Plaza Amador derrotó 2-0 al Alianza FC en la final del Torneo Clausura 2025, resultado que le permitió conquistar su novena estrella y sellar el bicampeonato, tras haber ganado también el Apertura en este mismo año.

El partido estuvo marcado por la intensidad y el dominio placino. Jorlián Sánchez (15') abrió el marcador en el primer tiempo con un certero cabezazo, mientras que en la segunda mitad, el recién ingresado José Gasper Murillo sentenció la historia con el segundo gol al minuto 83, desatando la euforia de la hinchada roja.

Más allá del resultado, Plaza Amador mostró jerarquía y oficio en los momentos clave: supo resistir la presión de Alianza, que tuvo varias oportunidades para empatar, y respondió con contundencia en ataque. El arquero Samuel Castañeda también fue figura, con atajadas que sostuvieron la ventaja hasta el cierre.

Con este triunfo, los Leones de Plaza Amador consolidan su hegemonía en el fútbol panameño, alzando el título de Apertura y Clausura 2025, un logro que reafirma su grandeza y los coloca como el club más laureado del país.

👉 Marcador final: Plaza Amador 2 – 0 Alianza FC 👉 Goles: Jorlián Sánchez (15’), José Gasper Murillo (83’)

Estadísticas del partido – Plaza Amador 2-0 Alianza FC

El triunfo de Plaza Amador por 2-0 sobre Alianza FC no solo se reflejó en el marcador, sino también en las estadísticas que evidencian la superioridad de los Leones.

Posesión de balón (67% vs 33%) : Plaza controló el ritmo del partido, imponiendo su estilo y obligando a Alianza a jugar a la contra. La diferencia en posesión muestra cómo los placinos dominaron la circulación y marcaron el compás del juego.

: Plaza controló el ritmo del partido, imponiendo su estilo y obligando a Alianza a jugar a la contra. La diferencia en posesión muestra cómo los placinos dominaron la circulación y marcaron el compás del juego. Tiros totales (12 vs 8) : La ofensiva placina fue más insistente, generando más ocasiones y manteniendo a la defensa verdolaga bajo presión constante.

: La ofensiva placina fue más insistente, generando más ocasiones y manteniendo a la defensa verdolaga bajo presión constante. Tiros a portería (7 vs 4) : Plaza no solo disparó más, sino que lo hizo con mayor precisión. La efectividad en los remates fue clave para concretar los goles de Jorlián Sánchez y José Gasper Murillo.

: Plaza no solo disparó más, sino que lo hizo con mayor precisión. La efectividad en los remates fue clave para concretar los goles de Jorlián Sánchez y José Gasper Murillo. Tiros fuera (5 vs 4) : Ambos equipos tuvieron intentos desviados, pero Plaza mostró más variantes ofensivas, buscando desde distintas zonas.

: Ambos equipos tuvieron intentos desviados, pero Plaza mostró más variantes ofensivas, buscando desde distintas zonas. Tiros de esquina (7 vs 6) : La paridad en este rubro refleja que Alianza también generó peligro, aunque Plaza supo aprovechar mejor las jugadas a balón parado.

: La paridad en este rubro refleja que Alianza también generó peligro, aunque Plaza supo aprovechar mejor las jugadas a balón parado. Tarjetas amarillas (2 vs 4): La diferencia en amonestaciones evidencia la presión de Alianza, que recurrió más a las faltas para frenar el ataque placino.

En conclusión, las cifras respaldan el resultado: Plaza Amador fue más sólido, preciso y dominante, tanto en la posesión como en la generación de peligro. Alianza luchó y tuvo momentos de amenaza, pero la jerarquía placina, sumada a la seguridad de Samuel Castañeda bajo los tres palos, selló una victoria que consagra a los Leones como bicampeones del 2025 y dueños de su novena estrella.