Panamá debuta en el Torneo Americano de Fútbol 5 para Ciegos en Costa Rica 2025

Panamá/La Selección Nacional de Fútbol 5 para Ciegos de Panamá participa por primera vez en el Torneo Americano de Fútbol 5, División 2, organizado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA) y realizado en San José, Costa Rica, hasta el 8 de diciembre.

El equipo compite bajo la reglamentación oficial de la disciplina: cuatro jugadores con antifaces que bloquean totalmente la vista, un portero con visión parcial o total encargado de orientar desde el área y un balón con sonido interno que marca el ritmo de cada jugada. Los encuentros se disputan en una cancha de 40 x 20 metros, delimitada por tablas laterales, con dos tiempos de 20 minutos.

Panamá se midió ante Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica en una cita deportiva que funcionó como antesala al clasificatorio mundial, en un torneo que sirve como antesala al clasificatorio mundial. Este debut abrió una oportunidad para que atletas con discapacidad visual compitan en un escenario regional donde la preparación y la lectura sonora del juego pesan tanto como la estrategia.

La preparación del conjunto panameño incluyó varios meses de trabajo técnico y táctico. Durante la concentración en Costa Rica, el grupo continúa con sesiones de ajuste en cancha, ejercicios de orientación sonora y prácticas de control del balón, buscando afinar la lectura del juego antes de cada encuentro.

Nota de prensa.