Mundial 2026 | Así es el calendario completo de todos los grupos para agendarlo

Washington, Estados Unidos/La selección de Argentina comenzará la defensa del título en la Copa del Mundo de 2026 con una fase de grupos en Kansas City y Dallas, mientras el atractivo duelo entre España y Uruguay se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara.

La FIFA dio a conocer este sábado el calendario completo de sedes y horarios de la Copa del Mundo de Norteamérica, la mayor de la historia con 48 selecciones, un día después del sorteo de los grupos celebrado en Washington.

Los tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, y los aficionados ya conocen la repartición de los 104 partidos de un torneo que acaparará la atención global a lo largo de casi seis semanas.

La presentación, llevada a cabo en otro evento en Washington, reveló que el escenario del debut de Argentina el 16 de junio frente a Argelia será el estadio Arrowhead (73.000 asientos), hogar de los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la liga de football americano (NFL).

La selección que capitanea Lionel Messi jugará los otros dos partidos del Grupo J en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys (94.000 asientos), frente a Austria el 22 de junio y ante Jordania el día 27.

En el calendario la FIFA incluyó también los horarios de los partidos, en los que debía equilibrar las desafiantes condiciones meteorológicas del verano norteamericano con las necesidades de las audiencias internacionales.

Los juegos de Dallas estarán a resguardo de las altas temperaturas de Texas gracias a la cubierta de la cancha de los Cowboys. En la primera fecha del grupo, sin embargo, Argentina y Argelia se medirán a partir de las 15H00 locales en el estadio de Kansas City, que carece de techo retráctil.

"Habrá un poco de calor pero es para los dos, no hay excusa", dijo el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, durante un evento en el que participaron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y leyendas de la Copa del Mundo como el brasileño Ronaldo, el italiano Francesco Totti y el búlgaro Hristo Stoichkov.

- Los focos en México -

El Mundial echará a rodar el 11 de junio a las 14H00 locales (20H00 GMT) en el estadio Azteca, con el coanfitrión México enfrentando a Sudáfrica.

"El primer partido siempre es fundamental. Para México, que es una nación futbolística, le va a venir muy bien", consideró Stoichkov.

Instalado en el Grupo A, el combinado azteca chocará después ante Corea del Sur el 18 de junio en el estadio Akron de Guadalajara y el 24, de vuelta en Ciudad de México, frente al ganador de un repechaje europeo entre República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte e Irlanda.

México, que tiene tres de las 16 sedes del torneo, albergará uno de los platos fuertes de la fase de grupos, el choque entre España y Uruguay por el Grupo H.

La Roja, vigente campeona de Europa, se medirá con la Celeste en Guadalajara el 26 de junio en la última fecha de la llave.

Anteriormente la selección liderada por Lamine Yamal jugará dos partidos en Atlanta, frente a Cabo Verde y Arabia Saudita el 15 y 21 de junio.

- Cristiano contra James en Miami -

Al mando de Carlo Ancelotti, Brasil abrirá el torneo ante Marruecos el 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford (afueras de Nueva York), misma sede de la final del certamen el 19 de julio.

Inmersa en el Grupo C, la Seleçao chocará el día 19 con Haití en Filadelfia y el 24 contra Escocia en Miami.

"Es un grupo duro pero deberíamos estar bien", consideró Ronaldo.

Otro de los duelos que más expectativas genera es el de Colombia frente a Portugal, en el reencuentro de sus figuras James Rodríguez y Cristiano Ronaldo tras ser compañeros en el Real Madrid.

El escenario del choque será el Hard Rock Stadium de Miami el 27 de junio. Colombia jugará sus otros partidos del Grupo K en México: el 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca y el 23 en Guadalajara ante el ganador de una repesca entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.

En otros pulsos señalados en rojo, Ecuador enfrentará a Alemania el 25 de junio en el MetLife Stadium, mismo escenario que el choque de Panamá e Inglaterra el día 27, mientras la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland se medirán el 26 en Boston.