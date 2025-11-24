Plaza Amador vs Alianza FC | Final de la Liga Panameña de Fútbol: Estos son los precios de las entradas

La final de la Liga Panameña de Fútbol y su Torneo Clausura 2025 la podrás ver EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) se prepara para vivir una noche histórica el próximo sábado 29 de noviembre, cuando se dispute la gran final del Torneo Clausura 2025 entre Plaza Amador y Alianza FC en el majestuoso Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El duelo, programado para iniciar a las 6:00 p.m., promete emociones, intensidad y un ambiente cargado del ADN del fútbol panameño. Ambas aficiones ya palpitan una final que enfrenta tradición contra crecimiento, historia contra hambre de gloria.

Precios de entradas oficiales para la final

La LPF anunció los precios de las entradas, dividiendo las zonas por afición para garantizar orden y seguridad:

Preferencial Este (afición de Plaza Amador): 15 dólares

Preferencial Oeste (afición de Alianza FC): 15 dólares

Zona Familiar Sur (Plaza Amador): 10 dólares

Zona Familiar Norte (Alianza FC): 10 dólares

Estacionamientos: 10 dólares

Con esta estructura, el ente rector busca ofrecer alternativas accesibles para que ambas hinchadas puedan acompañar a sus equipos en un escenario que se anticipa lleno total. La final del Clausura 2025 será uno de los eventos más concurridos del año en el fútbol local.

Plaza Amador: el campeón vigente que va por el doblete

Los Leones del Plaza Amador llegan a esta final con la motivación por las nubes. El equipo azulgrana no solo es el actual campeón del Torneo Apertura 2025, título que conquistó con una impresionante goleada 6-0 sobre San Francisco FC, sino que además se encuentra en un momento futbolístico sólido y determinante.

En semifinales del Clausura, Plaza dejó en el camino al CAI, venciéndolo con un contundente 6-2 en el marcador global, demostrando contundencia ofensiva y gran solvencia defensiva. Con 8 campeonatos de LPF en sus vitrinas, los placinos buscan cerrar el año con un histórico doblete, algo que consolidaría su posición como uno de los clubes más laureados del país.

Alianza FC: un equipo en crecimiento que sueña con su segunda estrella

Del otro lado está el Alianza FC, un club que vive uno de los mejores momentos de su historia reciente. Los Pericos llegan a la final tras eliminar a un combativo San Francisco FC, a quien superaron con global de 3-2 luego de dos partidos muy tácticos e intensos.

El cuadro verdolaga quiere añadir una nueva página dorada a su libro. Con una sola estrella en su historial, el Alianza sueña con conquistar su segundo campeonato de LPF, respaldado por una afición que ha crecido notablemente en los últimos años y que acompañará masivamente en el Rommel.

Show de mediotiempo y transmisión garantizada

Como parte del espectáculo, la LPF confirmó un show de mediotiempo protagonizado por los reconocidos artistas panameños DJ Chiqui Dubs y Jeison Vega, quienes prometen encender el ambiente en una noche que mezclará deporte y entretenimiento de alto nivel.

Para quienes no puedan asistir al estadio, el encuentro será transmitido EN VIVO por TVMAX, una opción ideal para seguir minuto a minuto la definición del campeonato.

