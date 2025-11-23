Panamá se activa para ser anfitrión de Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward
El certamen se realizará a inicios de diciembre en dos instalaciones de la ciudad de Panamá.
Panamá/Felipe Baloy, director técnico de la Selección Sub-19 de Panamá, entregó su lista de convocados para los entrenamientos con miras al próximo Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward, a celebrarse en el mes de diciembre en Ciudad de Panamá.
Baloy llamó un total de 34 jugadores que deberán presentarse desde mañana, lunes 24 de noviembre, a las instalaciones del Yappy Park, ubicado en el área de Paseo del Norte, en Brisas del Golf, para el inicio del microciclo.
La primera semana de microciclos será del lunes 24 al sábado 29 de noviembre.
El llamado a entrenamientos incluye a un mundialista Sub-20 que estuvo en Chile y a otros 7 mundialistas Sub-17 que vienen de ver acción en Catar.
Por el Mundial Sub-20 se llamó al jugador Ernesto Gómez, mientras que por el Mundial Sub-17 se llamó a los jugadores Joseph Pacheco, Estevis Lopez, Josimar Palacios, Edgardo Tovares, Adamir Aparicio, Ángel James y Moisés Richards.
El Torneo Sub-19 UNCAF se jugará del 5 al 11 de diciembre, en los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza.
Panamá Sub-19 estará debutando el 5 de diciembre frente a la Sub-19 de Cuba, a las 3pm, en el COS Sports Plaza.
Horario de entrenamientos
- Lunes – Yappy Park – 2 pm a 4 pm
- Martes – Yappy Park – 8 am a 10 am
- Miércoles – Yappy Park – 8 am a 10 am
- Jueves – Yappy Park – 8 am a 10 am
- Viernes – Yappy Park – 2pm a 4pm
- Sábado – Eagles Stadium – 2 pm a 4 pm
A continuación, la lista de convocados para entrenamientos.
Porteros
- Luis Lazzo - Umecit FC
- Xander Miranda - CD Plaza Amador
- Adamir Aparicio - CD Plaza Amador
- Ricardo Castillo - Dep Árabe Unido
Defensas
- Jean Castillo- CA Independiente
- Oscar Wilson - Sporting SM
- Irving Vega - San Francisco FC
- Oliver Campos - Alianza FC
- Joseph Hidalgo - Alianza FC
- Jesús Salazar - Dep Árabe Unido
- Josimar Palacios - Sporting SM
- Gerardo Mosquera - Alianza FC
- Abdiel Cedeño - Águilas de la U
- Joseph Pacheco - CD Plaza Amador
- Josué Wood - San Francisco FC
- Alexander Julio - CD Plaza Amador
Volantes
- Edgardo Tovares - CD Plaza Amador
- Aníbal Collymore - Dep Árabe Unido
- Jair Navarro - Alianza FC
- Edmilson González - Herrera FC
- Ernesto Gómez - CD Universitario
- Estevis López - Academia Costa del Este
- Klissman De Gracia - Veraguas FC
- Adrián Pineda - San Francisco FC
- Kadir Álvarez - Sporting SM
- Simao Garcés - San Francisco FC
- Ángel James - Sporting SM
- Anthony Perea - Tauro FC
- Emmanuel Silvera - Chabot College (USA)
- Alexis Castillo - Sporting SM
- Carlos Rodríguez - Alianza FC
Delanteros
- Josué Vergara - Tauro FC
- Abraham Altamirano - CA Independiente
- Moisés Richards - Sporting SM
El torneo
Por primera vez en la historia de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), el Torneo UNCAF FIFA Forward, reservado para las selecciones masculinas de Centroamérica en la categoría Sub-19, llega a Panamá.
La competición se jugará del 5 al 11 de diciembre, en los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza, en la ciudad de Panamá.
La Selección Sub-19 de Panamá, finalista en la pasada edición del 2024 en Honduras, buscará aprovechar su condición de local para poder conquistar su primer título de su historia en un Torneo Sub-19 UNCAF.
El Torneo Sub-19 UNCAF sirve como primer paso en la preparación para las selecciones que aspiran a decir presente en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
Las selecciones participantes son: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y los invitados Cuba y Puerto Rico.
Grupos y calendario
La Selección Panamá Sub-19 quedó ubicada en el grupo A junto a las selecciones de Honduras, Nicaragua y el invitado Cuba, mientras que en el grupo B están Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Puerto Rico.
La escuadra panameña, que será liderada por el DT Felipe Baloy, debutará el próximo viernes 5 de diciembre ante la Sub-19 de Cuba, a las 3pm, en el COS Sports Plaza.
Luego jugará el domingo 7 de diciembre frente a la Sub-19 de Nicaragua, a las 3pm.
Y cierra la fase de grupos, el martes 9 de diciembre frente a la Sub-19 de Honduras, también a las 3pm.
Todos los partidos de la ronda de grupos de la selección Panamá Sub-19 se jugarán en el COS Sports Plaza.
La gran final se jugará el jueves 11 de diciembre, desde las 3pm, en el COS Sports Plaza.
Rumbo al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026
Luego del Torneo UNCAF Sub-19 2025, el elenco panameño estará preparándose para el próximo Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, a jugarse del 25 de julio al 9 de agosto de 2026, en una sede por definir.
La competición contará con la participación de las 12 mejores selecciones masculinas Sub-20 de la región, divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno.
El Premundial Sub-20, además de otorgar cuatro cupos a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, también servirá como clasificatorio a los próximo Juegos Olímpicos de Verano 2028.
