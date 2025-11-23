Panamá se activa para ser anfitrión de Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward

El certamen se realizará a inicios de diciembre en dos instalaciones de la ciudad de Panamá.

Panamá/Felipe Baloy, director técnico de la Selección Sub-19 de Panamá, entregó su lista de convocados para los entrenamientos con miras al próximo Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward, a celebrarse en el mes de diciembre en Ciudad de Panamá.

Baloy llamó un total de 34 jugadores que deberán presentarse desde mañana, lunes 24 de noviembre, a las instalaciones del Yappy Park, ubicado en el área de Paseo del Norte, en Brisas del Golf, para el inicio del microciclo.

La primera semana de microciclos será del lunes 24 al sábado 29 de noviembre.

El llamado a entrenamientos incluye a un mundialista Sub-20 que estuvo en Chile y a otros 7 mundialistas Sub-17 que vienen de ver acción en Catar.

Por el Mundial Sub-20 se llamó al jugador Ernesto Gómez, mientras que por el Mundial Sub-17 se llamó a los jugadores Joseph Pacheco, Estevis Lopez, Josimar Palacios, Edgardo Tovares, Adamir Aparicio, Ángel James y Moisés Richards.

El Torneo Sub-19 UNCAF se jugará del 5 al 11 de diciembre, en los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza.

Panamá Sub-19 estará debutando el 5 de diciembre frente a la Sub-19 de Cuba, a las 3pm, en el COS Sports Plaza.

Te puede interesar: Mundial de Futsal Femenino Filipinas 2025 resultados| Panamá enfrentó en su debut al poderío de Italia

Horario de entrenamientos

Lunes – Yappy Park – 2 pm a 4 pm

Martes – Yappy Park – 8 am a 10 am

Miércoles – Yappy Park – 8 am a 10 am

Jueves – Yappy Park – 8 am a 10 am

Viernes – Yappy Park – 2pm a 4pm

Sábado – Eagles Stadium – 2 pm a 4 pm

A continuación, la lista de convocados para entrenamientos.

Porteros

Luis Lazzo - Umecit FC

Xander Miranda - CD Plaza Amador

Adamir Aparicio - CD Plaza Amador

Ricardo Castillo - Dep Árabe Unido

Defensas

Jean Castillo- CA Independiente

Oscar Wilson - Sporting SM

Irving Vega - San Francisco FC

Oliver Campos - Alianza FC

Joseph Hidalgo - Alianza FC

Jesús Salazar - Dep Árabe Unido

Josimar Palacios - Sporting SM

Gerardo Mosquera - Alianza FC

Abdiel Cedeño - Águilas de la U

Joseph Pacheco - CD Plaza Amador

Josué Wood - San Francisco FC

Alexander Julio - CD Plaza Amador

Volantes

Edgardo Tovares - CD Plaza Amador

Aníbal Collymore - Dep Árabe Unido

Jair Navarro - Alianza FC

Edmilson González - Herrera FC

Ernesto Gómez - CD Universitario

Estevis López - Academia Costa del Este

Klissman De Gracia - Veraguas FC

Adrián Pineda - San Francisco FC

Kadir Álvarez - Sporting SM

Simao Garcés - San Francisco FC

Ángel James - Sporting SM

Anthony Perea - Tauro FC

Emmanuel Silvera - Chabot College (USA)

Alexis Castillo - Sporting SM

Carlos Rodríguez - Alianza FC

Delanteros

Josué Vergara - Tauro FC

Abraham Altamirano - CA Independiente

Moisés Richards - Sporting SM

Te puede interesar: LaLiga resultado| Real Madrid rescata un punto ante Elche y atrapa el liderato

El torneo

Por primera vez en la historia de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), el Torneo UNCAF FIFA Forward, reservado para las selecciones masculinas de Centroamérica en la categoría Sub-19, llega a Panamá.

La competición se jugará del 5 al 11 de diciembre, en los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza, en la ciudad de Panamá.

La Selección Sub-19 de Panamá, finalista en la pasada edición del 2024 en Honduras, buscará aprovechar su condición de local para poder conquistar su primer título de su historia en un Torneo Sub-19 UNCAF.

El Torneo Sub-19 UNCAF sirve como primer paso en la preparación para las selecciones que aspiran a decir presente en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Las selecciones participantes son: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y los invitados Cuba y Puerto Rico.

Te puede interesar: Antonio Roquer| El piloto panameño está listo para retomar su carrera en el 2026

Grupos y calendario

La Selección Panamá Sub-19 quedó ubicada en el grupo A junto a las selecciones de Honduras, Nicaragua y el invitado Cuba, mientras que en el grupo B están Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Puerto Rico.

La escuadra panameña, que será liderada por el DT Felipe Baloy, debutará el próximo viernes 5 de diciembre ante la Sub-19 de Cuba, a las 3pm, en el COS Sports Plaza.

Luego jugará el domingo 7 de diciembre frente a la Sub-19 de Nicaragua, a las 3pm.

Y cierra la fase de grupos, el martes 9 de diciembre frente a la Sub-19 de Honduras, también a las 3pm.

Todos los partidos de la ronda de grupos de la selección Panamá Sub-19 se jugarán en el COS Sports Plaza.

La gran final se jugará el jueves 11 de diciembre, desde las 3pm, en el COS Sports Plaza.

Rumbo al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Luego del Torneo UNCAF Sub-19 2025, el elenco panameño estará preparándose para el próximo Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, a jugarse del 25 de julio al 9 de agosto de 2026, en una sede por definir.

La competición contará con la participación de las 12 mejores selecciones masculinas Sub-20 de la región, divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

El Premundial Sub-20, además de otorgar cuatro cupos a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, también servirá como clasificatorio a los próximo Juegos Olímpicos de Verano 2028.

Información de FPF