Antonio Roquer| El piloto panameño está listo para retomar su carrera en el 2026

Panamá/El experimentado piloto panameño Antonio Roquer confirmó su regreso a la pista para la temporada 2026, a bordo de su legendario Toyota Starlet, un vehículo que lo ha acompañado durante toda su carrera y que vuelve en inmejorables condiciones.

Roquer retornará al Autódromo Panamá, el mismo escenario donde sufrió un accidente en la temporada 2024 que lo dejó fuera de competencia por casi dos años.

Ahora, con el auto reconstruido pieza por pieza, mira hacia adelante con una meta clara: conquistar su sexto campeonato nacional.

"Nuestros planes son retomar la pista para la temporada 2026 con el famoso auto Starlet. Lastimosamente, en el 2024 nos vimos involucrados en un accidente en el cual el carro salió bastante afectado. Cambiamos el chasis y se consiguió la carrocería el año pasado", explicó.

Agregó que "se hizo el cambio de toda la parte mecánica y el auto quedó listo para haber podido participar en las dos últimas fechas de este año, pero por un tema de clima preferí guardar el auto para empezar una temporada completa en el 2026".

Roquer afirmó sentirse satisfecho con el rendimiento actual del vehículo. "El auto presenta muchas mejoras que lo pueden hacer más rápido y más competitivo en la categoría Super Turismo 4, por lo que esperamos retomar de forma positiva la temporada 2026 en el Autódromo Panamá".

Un Starlet con historia

La pasión de Roquer por la velocidad nació de la mano de su padre, Rolando Roquer, quien compitió con el mismo modelo en la desaparecida pista de Río Hato en 2005.

"Aprendí a manejar en el Toyota Starlet a los 13 años. Mi permiso de conducir a los 16 fue con el Starlet para ir al colegio en el año 2004, y ya en 2005 lo destinamos a pista y lo empezó a correr mi papá inicialmente", recordó.

En su primera temporada como novato, en 2006, obtuvo el subcampeonato nacional en la categoría GT4, compitiendo en mancuerna con su padre.

A partir de allí, Roquer consolidó su dominio en la GT4, categoría en la que acumuló cuatro campeonatos consecutivos entre 2007 y 2010, construyendo una carrera marcada por la constancia, el talento y un Toyota Starlet que parece tener más vidas que un gato con seguro full cover.

Con la vista puesta en 2026, Roquer se prepara para volver a la acción, decidido a demostrar que la velocidad, cuando se lleva en la sangre, no se oxida.

Nota de prensa

