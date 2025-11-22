Curazao vs Panamá| Conoce a las convocadas por Toña Is para juego de Clasificatoria de Concacaf al Mundial Femenino Brasil 2027
La 'Sele' Femenina comienza su lucha por acceder a su segunda Copa del Mundo.
Panamá/La entrenadora Toña Is presentó la lista de 24 jugadoras que concentrarán este lunes por la tarde y viajarán a Curazao el viernes 28, para disputar el primer partido del certamen el próximo domingo 30 de noviembre.
De esta convocatoria, nueve jugadoras son de la Liga de Fútbol Femenino de Panamá (LFF), mientras que las quince restantes están jugando en el extranjero.
Entrenamientos
La Selección Nacional entrenará en el COS Sports Plaza de martes a jueves de la próxima semana de 8:30 am a 10:30 am.
Una vez en Curazao, las dirigidas por Toña Is tienen programado entrenar el 28 y 29 de noviembre.
Curazao vs Panamá
Se jugará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Rignaal 'Jean' Francisca de la ciudad de Willemstad, capital de Curazao. La hora de inicio está contemplada para las 8 pm local, 7 pm de Panamá.
Grupo E
Junto a Panamá y Curazao, al Grupo E lo completan Cuba, San Cristóbal y Nieves y Aruba.
Los siguientes partidos de Panamá serán en el 2026:
San Cristóbal y Nieves vs Panamá
4 de marzo 2026
Panamá vs Aruba
9 de abril 2026
Panamá vs Cuba
17 de abril 2026
Convocadas
Porteras
- Yenith Bailey / Santa Fe FC
- Farissa Córdoba / Umecit FC
- Isabella Morey / Georgia Southwestern (USA)
Defensas
- Arlén Hernández / Santa Fe FC
- Rebeca Espinosa / Umecit FC
- Katherine González / Umecit FC
- Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)
- Hilary Jaén / River Hawks (USA)
- Wendy Natis / Atlético San Luis (MEX)
- Carina Baltrip Reyes / Lazio (ITA)
Volantes
- Deysiré Salazar / Chorrillo FC
- Ericka Araúz / Rayadas de Chiriquí
- Carmen Montenegro / KFF Vllaznia (ALB)
- Aldrith Quintero / Alhama CF (ESP)
- Marta Cox / Fenerbahce (TUR)
- Schiandra González / Turbine Potsdam (GER)
- Sherline King / Jones College (USA)
- Riley Tanner / Sydney FC (AUS)
- Ivis Ubarte / Inter Panamá CF
Delanteras
- Shayaris Camarena / Chorrillo FC
- Karla Riley / Santa Fe FC
- Lineth Cedeño / Turbine Potsdam (GER)
- Katherin Parris / Maryland WS (USA)
- Ana Quintero / UTEP Soccer (USA)
Formato
La Clasificatoria Concacaf W 2025/2026 se jugará en una fase de grupos con seis grupos, con cada equipo disputando dos partidos como local y dos como visitante. Al finalizar esta etapa, los seis ganadores de grupo avanzarán al Campeonato W 2026.
Los dos equipos que han recibido un pase directo para el Campeonato W 2026 son Estados Unidos y Canadá.
El Campeonato W se disputará en noviembre de 2026 y servirá como el torneo clasificatorio de la Confederación tanto para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 como para los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028.
Los ocho equipos que participarán en la competencia, compuesta por cinco rondas de eliminación directa, incluirán a las dos selecciones mejor clasificadas de la región (Estados Unidos y Canadá), junto con los seis ganadores de grupo de la Clasificatoria W.
La competencia comenzará con los cuartos de final, seguidos por un Play-In, las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final.
Para determinar los emparejamientos de cuartos de final y las llaves del torneo, Concacaf clasificará a los ocho equipos del 1 al 8, enfrentando al mejor clasificado contra el de menor clasificación.
Al término de los cuartos de final, las cuatro selecciones ganadoras avanzarán a las semifinales y asegurarán su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.
Por su parte, las cuatro selecciones perdedoras disputarán un Play-In, de la cual surgirán dos equipos que obtendrán un cupo en un Play-Off Intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.
Las dos selecciones finalistas del Campeonato W también asegurarán su clasificación al Torneo de Fútbol Femenino de los Juegos Olímpicos de Verano Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos, país anfitrión de los Juegos Olímpicos, alcance la final, la segunda plaza de Concacaf será asignada al tercer lugar del torneo, siguiendo el precedente de clasificación automática del país sede en ediciones anteriores del Torneo Olímpico de Fútbol.
Grupos
- Grupo A: México, Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes de EU
- Grupo B: Jamaica, Guyana, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda
- Grupo C: Costa Rica, Guatemala, Bermuda, Granada, Islas Caimán
- Grupo D: Haití, República Dominicana, Surinam, Belice, Anguila
- Grupo E: Panamá, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba
- Grupo F: Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras, Barbados.
Información de FPF