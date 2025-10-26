Perú vs Panamá| 'Sele' Femenina considera que juego ante peruanas será más que amistoso

Las panameñas se alistan para las eliminatorias al próximo Mundial de la categoría que se realizará en Brasil en el año 2027.

Perú/La Selección Femenina de Panamá continúa completando pasos en su preparación con miras al amistoso contra Perú, el próximo martes 28 de octubre, en el estadio Félix Castillo Tardío.

Las dirigidas por la DT Toñas Is cumplieron este sábado 25 de octubre su día número cuatro desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Peruana de Fútbol en la ciudad de Chincha.

"Me he sentido bien. Creo que el grupo se ha adaptado de una buena manera. Venimos entrenando tantos días acá y creo que ha sido bueno porque también nos hemos adaptado un poco a lo que es el clima. Es un poco frío, entonces cuesta un poquito más", dijo Ericka Araúz al finalizar la sesión de entrenamiento.

Por su parte, la delantera Lineth Cedeño aseguró que Panamá está trabajando para conseguir la victoria el próximo martes.

"Vamos a dar el 100% de nosotras para sacar el resultado y que sepan que Panamá es un equipo muy fuerte en la cancha".

Para este domingo, el equipo se han mantenido en su hotel de concentración haciendo trabajos de recuperación y piscina con el cuerpo médico,

Ya el día lunes 27, se realizará el reconocimiento de cancha del estadio Félix Castillo Tardío, de 4:00 p.m. a 5:30p.m.

Amistoso contra Perú

Para el día martes se espera un aproximado de 14 mil fanáticos en el estadio Félix Castillo Tardío, es decir, lleno completo.

"Creo que va a ser una bonita experiencia. Ellas vienen jugando eliminatorias. Igual es un amistoso, pero creo que lo van a tomar de igual manera e importancia. Entonces creo que nosotras tenemos que estar preparadas para eso", agregó la delantera Araúz.

Cedeño, resaltó la importancia de este partido de cara a las eliminatorias mundialistas que inician el próximo mes de noviembre, específicamente el domingo 30 ante Curazao.

"El objetivo para nosotras es llegar al Mundial, creo que cada una sabe su trabajo entrenando, su equipo, entrenando acá fuertemente", dijo la delantera del Turbine Postdam de Alemania.

Araúz concluyó diciendo que cada partido "será complicado", pero que tienen "ganas y motivación para ir a afrontarlo".

A nivel personal

Desde que inició el proceso de Toña Is al mando de Panamá Femenina, Ericka Araúz se ha vuelto una habitual en las convocatorias de las fechas FIFA.

Sobre su evolución a nivel personal en los últimos años dijo lo siguiente.

"Me siento muy contenta a nivel personal, creo que me han tomado en muchos procesos con ella, entonces me ha dado esa oportunidad y creo que cada microciclo o cada convocatoria nueva es un plus para mí y para seguir mejorando y adaptándome mejor a lo que quiere la profe".

Por su parte, Cedeño se mostró contenta durante su estancia en Alemania.

"Me han recibido muy bien el equipo sacando resultados, haciendo lo importante que son goles para el equipo".

