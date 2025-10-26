Real Madrid vs Barcelona| Los 'meregues' afianzan su liderato en la Liga con triunfo en el 'Clásico'

La liga española presenta uno de los duelos más atractivos de su calendario.

España/El Real Madrid afianzó su liderato en la décima jornada liga española con una victoria, de 2 goles por 1, sobre el Barcelona en una nueva edición del 'Clásico' que se realizó en el estadio Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé (21') y Jude Bellingham (43') anotaron los goles por el equipo blanco. En tanto Fermín López (38') marcó por el club catalán.

Información en desarrollo

Previa

El clásico del fútbol español vuelve a tomar protagonismo este domingo cuando Real Madrid y Barcelona se enfrenten en la décima jornada de la LaLiga EA Sports (temporada 2025-26). El escenario será el imponente estadio Santiago Bernabéu.

¿Qué se juega?

Ambos equipos llegan con los reflectores puestos: el Real Madrid es el actual líder de la competición, mientras que el Barcelona acecha a apenas dos puntos de distancia.

Para el Madrid, ganar significaría afianzar su ventaja como local, ratificar el buen momento bajo la dirección de Xabi Alonso y demostrar que puede marcar una nueva etapa ante su gran rival. Para el Barcelona será vital sumar tres puntos para mantener vivo el pulso por el campeonato y, al mismo tiempo, apagar cualquier duda que pueda surgir tras los altibajos recientes.

Para este partido, el Barcelona no contará en el banquillo con su técnico Hansi Flick, quien cumple una suspensión al ser sancionado la semana anterior en el juego contra el Girona. Su asistente Marcus Sorg ocupa su lugar.

¿Cómo llegan?

Real Madrid : Con 24 puntos hasta el momento, los blancos han mostrado solidez, especialmente en el Bernabéu, donde están invictos como locales esta temporada.

: Con hasta el momento, los blancos han mostrado solidez, especialmente en el Bernabéu, donde están invictos como locales esta temporada. Barcelona: Con 22 puntos, ocupa la segunda posición. Su rendimiento ha sido ofensivamente potente, aunque han emergido ciertas dudas defensivas y una que otra irregularidad en su juego lejos de casa.

Claves del partido

Estado de ánimo y dinámica: El Madrid llega con la confianza en alza, mientras el Barça necesita responder. Este tipo de encuentros se deciden también por quién impone primero su ritmo. Factor localía: El Bernabéu seguirá siendo un fortín para el Madrid si mantiene su eficacia. Potencial ofensivo: Ambos equipos cuentan con jugadores de alto nivel en ataque, lo que sugiere que podrían verse goles de ambos lados. De hecho, los análisis prevén un Clásico con más de 2.5 tantos. Historial reciente: Aunque el Madrid está fuerte en casa, los precedentes más recientes favorecen al Barcelona en los enfrentamientos directos, lo que añade una motivación extra para los blancos.

Se espera un duelo cargado de tensión, emoción y fútbol de alto nivel. Un clásico siempre tiene su propio guion, y este no será la excepción. El Madrid parte como favorito por momento y condición de local, pero el Barcelona llega con hambre, talento y la certeza de que una victoria lo pondría al frente del pulso liguero.