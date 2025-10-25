Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá debuta con firmeza en el futsal masculino y femenino

Los equipos panameños se imponen sobre la cancha en una jornada donde la delegación nacional obtuvo varias preseas.

Panamá/Las selecciones masculina y femenina de futsal de Panamá debutaron con victoria en una jornada de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 donde la delegación sumó medallas en otras disciplinas deportivas.

Gran debut del Futsal femenino

El Futsal femenino panameño vivió un estreno soñado al imponerse con autoridad 5-1 sobre Nicaragua, en un encuentro lleno de energía y precisión. Las dirigidas por el cuerpo técnico nacional mostraron gran cohesión y dominio en la cancha, marcando el ritmo desde el inicio del partido.

Los goles fueron obra de Maritza Escartín, quien abrió el marcador, y los dobletes de Kenia Rangel y Erika Hernández, que sellaron el contundente triunfo. Este resultado posiciona a Panamá como una de las selecciones favoritas del torneo y marca un debut histórico en esta disciplina dentro de los Juegos Centroamericanos.

Futsal masculino con imponente victoria

No se quedó atrás el conjunto masculino, que también inició su participación con una gran demostración de calidad. El equipo nacional se impuso 6-3 ante Costa Rica, en un duelo vibrante lleno de goles y emoción.

Los tantos panameños fueron anotados por Alfonso Maquensi, Ruman Milord, Ángel Sánchez, Jesús Santos, Ricardo Castillo y Jaime Peñaloza, quienes contribuyeron a un triunfo que reafirma el crecimiento del futsal panameño en la región. Con esta victoria, el equipo masculino da un paso firme hacia las rondas decisivas.

Plata para Panamá en Tiro con Armas de Caza

El talento panameño también se hizo sentir en las disciplinas de precisión. En la modalidad Skeet por equipo de Tiro con Armas de Caza, los atletas José Del Castillo, Patrick Taylor y Marco Chu conquistaron la medalla de plata, demostrando puntería, concentración y gran trabajo en conjunto.

Esta presea representa un importante logro para el tiro deportivo panameño, reafirmando su potencial en competencias internacionales.

Bronce en Bolos para Alejandro Matos

En el Evento Individual Masculino de Bolos, Panamá sumó una nueva medalla gracias a la destacada actuación de Alejandro Matos, quien alcanzó el bronce tras registrar 1,426 puntos con un promedio de 237.67.

Completaron una gran jornada Ronnie Rodríguez (4.º), William Duen (5.º), Donald Lee (12.º), Elías Viruet (20.º) y César Contreras (21.º), mostrando el alto nivel técnico del equipo nacional en esta disciplina.

Flag Football femenino arrasa en la subsede Panamá

El Flag Football femenino también tuvo un inicio espectacular en la subsede Panamá, al derrotar con contundencia 77-0 a El Salvador. Las panameñas dominaron de principio a fin, confirmando su excelente preparación y su ambición por alcanzar el podio.

