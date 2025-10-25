Michael Amir Murillo y Marsella caen en Lens y le dejan la cima de la Ligue 1 al PSG

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Francia/Semana de pesadilla para el Olympique de Marsella: derrotado por el Sporting de Portugal en Liga de Campeones, el club francés perdió esté sábado en Lens (2-1) en Ligue 1, y cedió al París SG el liderato del campeonato galo.

Esta derrota que hace descender al conjunto marsellés al tercer puesto (18 puntos), mientras el PSG recuperó la primera posición (20 puntos) gracias a su victoria horas antes en Brest (0-3).

El Lens (2º), equipo de una ciudad de poco más de 30.000 habitantes, se intercaló entre ambos colosos del fútbol francés. Nada parece detener a los 'Sangre y Oro' revelación en lo que va de temporada en Francia, que sumó una cuarta victoria seguida en Ligue 1

El Marsella de Roberto De Zerbi se mostró este sábado como un equipo sin imaginación ni soluciones, bien contenido por el bloque del Lens, dirigido por el DT Pierre Sage.

Uno de los jugadores más destacados del Marsella esta temporada, Mason Greenwood, abrió el marcador de un remate a la entrada del área (17'), bien servido por Timothy Weah.

El inglés igualó a la altura del argentino Joaquín Panichelli al frente de la clasificación de máximos goleadores del campeonato con siete goles.

Odsonne Édouard convirtió al estilo Panenka un penal cometido por Benjamin Pavard (23'). El campeón del mundo francés en 2018 no tuvo su noche en la ciudad del norte de Francia y marcó en propia a la salida de un córner (53') antes de ser sustituido.

En ese partido, el panameño Michael Amir Murillo fue titular por el Marsella y permaneció en la cancha hasta el minuto 74 cuando lo sustituyó Ángel Gomes.

PSG se encarrila

El París Saint-Germain, que había empatado sus últimos dos partidos de liga, se reencontró este sábado con la victoria en Brest 0-3, con un doblete de Achraf Hakimi que devuelve a los parisinos al liderato en esta novena jornada de Ligue 1.

En Brest, Hakimi, de 26 años, se coló en el área por la derecha, a la espalda de la defensa, y golpeó de primeras un envío perfectamente filtrado por Vitinha para adelantar a los parisinos (29'). Diez minutos después, el internacional marroquí aprovechó un pase del georgiano Kvicha Kravastkhelia para firmar su doblete (39') y asegurar los tres puntos de su equipo.

"Tiene la capacidad de ver y atacar los espacios, y cuando atacas contra un equipo que está a menudo replegado atrás, hay que atacar los espacios", valoró el entrenador español Luis Enrique.

El Brest contó con una gran ocasión para recortar distancias en la segunda mitad, pero Romain del Castillo resbaló y desperdició un penal (59'), con un disparo que salió muy desviado por encima del larguero.

Más allá de esa ocasión y de un cara a cara entre Lucas Chevalier y Mama Bladé (87') ganado por el guardameta, prácticamente todas las demás oportunidades de gol fueron para los parisinos.

El joven atacante Desiré Doué, autor de un doblete entre semana contra el Bayer Leverkusen y que entró al campo en el minuto 70, anotó para cerrar el resultado (90+6').

Junto a Doué, también saltó al césped en los últimos 20 minutos el Balón de Oro Ousmane Dembélé, que en Leverkusen disputó sus primeros minutos desde septiembre tras una lesión en el muslo.

"Se siente muy bien y eso es lo que buscamos. Hay que saber gestionarlo y estará al 100% rápidamente", valoró Luis Enrique.

Los hombres de Luis Enrique, líderes del grupo único de Liga de Campeones tras haber vencido sus tres encuentros continentales, se habían atascado en el campeonato francés, con dos empates consecutivos contra Lille (1-1) y Estrasburgo (3-3).

