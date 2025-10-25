Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Así está el medallero de la cita regional

El evento deportivo de Centroamérica culminó una semana de actividad.

Panamá/Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 siguen su curso y la actividad deportiva se intensifica. Mientras transcurren las competencias, Panamá continúa sumando medallas en el evento.

Actualmente la delegación panameña se ubica cuarta en el cuadro general de medallas con un total de 96. Esto como resultado de 31 preseas de oro, 30 de plata y 35 de bronce.

A Panamá le superan Guatemala, que está en el primer lugar con 266 medallas (119 de oro), Costa Rica que es segundo con 141 y El Salvador es tercero con 140.

AQUÍ PUEDES VER EL MEDALLERO ACTUALIZADO

Karate y lucha

Panamá se consagró como la gran ganadora en Lucha en la subsede de Honduras de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Fueron cinco las medallas de oro que se lograron tomando en cuenta todas las categorías en ambas modalidades.

En la jornada final, Wilfredo Steven López y Ángel Cortés se adjudicaron las medallas de oro en el estilo libre, categorías de 65 y 86 kilogramos, respectivamente.

Orlando Arispe se quedó con la presea de plata en los 125 kilogramos, estilo libre.

Por otra parte, Luis Gálvez, Cristian Tello, Alberto Gálvez, Marwan Zayed y Marvin Grimas se colgaron la medalla de bronce en el karate, específicamente en la competencia de kumite por equipos.

Resultados recientes

La Selección Masculina Sub-20 de Panamá cerró la fase de grupos con una sólida victoria 3-0 sobre Costa Rica, resultado que le permitió finalizar como líder de su grupo con cuatro puntos, por encima de los ticos y Honduras.

Los goles fueron obra de Josué Vergara y un doblete de Héctor Ríos, bajo la dirección técnica de Felipe Baloy.

Tiro con arco

En una destacada actuación, Gisela Cowan Chang conquistó la medalla de plata en la modalidad Recurvo Femenino Individual (70 mts) del tiro con arco.

Cowan venció en cuartos de final a su compatriota Emma Durán, luego superó en semifinales a la guatemalteca Sara Stahl, y solo fue detenida en la final por la salvadoreña Ana Beatriz Cea, quien se quedó con el oro.

Triatlón mixto

El equipo conformado por María Fernanda Far, Oliver Batista, María Jimena Ansin y Petter Vega obtuvo la medalla de bronce en el Relevo Mixto de Triatlón, con un tiempo total de 1:59:33 horas, sumando un nuevo podio para Panamá en estos Juegos.

Sóftbol femenino

En su debut, la selección femenina de sóftbol no dio tregua y venció 13-3 a Honduras en la Ronda Clasificatoria, marcando un prometedor inicio en su participación en Guatemala 2025.

Flag Football

Tanto la selección masculina como la femenina de Flag Football tuvieron presentaciones arrolladoras en la subsede Panamá.

El equipo masculino derrotó 70-0 a Nicaragua, mientras que las chicas no se quedaron atrás y golearon 74-0 a Honduras, ambos resultados que las colocan como serios aspirantes al podio.

Información del COP