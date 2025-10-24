Alexis Vanegas Jr. va por la consagración en la ST3 del Campeonato Nacional de Automovilismo

El piloto es el actual líder de la categoría y está determinado a terminar la tarea sobre la pista del Autódromo Panamá.

Panamá/El actual líder de la categoría ST3, Alexis Vanegas Jr., confía en su equipo y en su rendimiento para asegurar el título en la última fecha del campeonato nacional de automovilismo, que se celebrará este fin de semana en el Autódromo Panamá.

Vanegas, al volante de un potente auto Lexus, encabeza la tabla de posiciones del campeonato de la categoría ST3 con 108 puntos acumulados en las tres carreras disputadas esta temporada.

Vanegas Jr. cumplió este viernes 24 de octubre con la práctica oficial en el Autódromo Panamá. Allá dio varias vueltas y aprovechó para hacer ajustes a la suspensión de su auto.

"Trabajamos fuerte para recuperarnos de un mal comienzo. Estuvimos probando un setup con el carro y perdimos la primera carrera, pero logramos la victoria en la segunda y volvimos a ganar en la prueba nocturna", dijo Vanegas Jr. en una entrevista al medio digital Harmodio Arrocha Sports.

El joven piloto dio un golpe sobre la mesa al imponerse en su categoría en la carrera nocturna, para asumir el liderazgo y sacarle ocho puntos de ventaja a su rival más cercano, Obed Barrios.

"Dependo de mi propio desempeño y confío en el trabajo de mi equipo para lograr el campeonato. Hoy realizamos unas pruebas en pista y tenemos un auto bastante confiable", aseguró.

Sin exigir a fondo su auto Lexus, Vanegas Jr. marcó el tiempo más rápido de su categoría, con un crono de 1:12.797, durante la práctica oficial realizada en horas de la tarde.

El piloto buscará asegurar una buena posición de salida este sábado, durante las pruebas de clasificación.

Con un auto confiable, un equipo sólido y la motivación al máximo, Alexis Vanegas Jr. llega a la última fecha con la mira puesta en el título: solo un desempeño impecable podrá impedir que el joven piloto se corone campeón de la ST3.

La categoría

La categoría ST3 es una clase de automovilismo de resistencia o turismo donde compiten autos de producción modificados, es decir, coches que originalmente se venden al público, pero adaptados para correr en circuito.

1. Tipo de autos

Son autos derivados de modelos comerciales , no prototipos ni monoplazas.

, no prototipos ni monoplazas. Pueden tener motores de 6 cilindros o 4 cilindros turbo , normalmente entre 3.0 y 3.5 litros de cilindrada (en el caso japonés).

, normalmente entre (en el caso japonés). Ejemplos:

Toyota GR Supra

Lexus RC350

Nissan Fairlady Z (370Z)

Honda NSX (versiones de calle)

2. Modificaciones permitidas

Los autos no son de serie, pero deben conservar su chasis y silueta original.

Se permiten mejoras enfocadas en seguridad, rendimiento y durabilidad:

Jaula antivuelco completa (requisito FIA).

completa (requisito FIA). Asiento de competición , arnés de 6 puntos, extintor, etc.

, arnés de 6 puntos, extintor, etc. Suspensión modificada (amortiguadores, muelles, barras estabilizadoras).

(amortiguadores, muelles, barras estabilizadoras). Frenos de alto rendimiento (pinzas grandes, discos ventilados).

(pinzas grandes, discos ventilados). Neumáticos slicks o semislicks aprobados.

aprobados. Ajustes aerodinámicos (alerones, splitters, difusores, pero limitados).

El motor y la transmisión pueden modificarse, pero dentro de un reglamento que mantiene la equidad de rendimiento entre autos.

3. Tipo de competencia

La ST3 forma parte de campeonatos de resistencia, como el Super Taikyu Series en Japón.

Las carreras duran entre 3 y 24 horas .

. Los equipos tienen varios pilotos (normalmente 2 o 3).

(normalmente 2 o 3). Se premia tanto la velocidad como la fiabilidad y la estrategia (paradas, consumo, neumáticos, consistencia).

4. Equilibrio de rendimiento

Para que distintos modelos puedan competir juntos, se usa un sistema de "Balance of Performance" (BoP) que ajusta:

Peso mínimo del auto

Restrictor de aire o potencia máxima

Capacidad del depósito de combustible

Esto evita que un solo modelo domine.

5. Objetivo de la categoría

La ST3 busca ser una clase intermedia entre los autos más potentes (ST1, ST2) y los más cercanos a los de serie (ST4, ST5).

Ideal para:

Equipos privados con buen presupuesto pero sin apoyo oficial.

Pilotos que quieren competir en resistencia con autos potentes pero manejables.

