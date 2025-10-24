Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá sella su boleto a semifinales en el fútbol masculino

El equipo dirigido por Felipe Baloy se impuso a Costa Rica para asegurar su clasificación y mantenerse en la lucha por las medallas del certamen.

Panamá/La Selección Masculina Sub-20 de Panamá cerró la fase de grupos con una sólida victoria 3-0 sobre Costa Rica, resultado que le permitió finalizar como líder de su grupo con cuatro puntos, por encima de los ticos y Honduras.

Los goles fueron obra de Josué Vergara y un doblete de Héctor Ríos, bajo la dirección técnica de Felipe Baloy.

Con este resultado, Panamá avanzó a semifinales, donde enfrentará a El Salvador este domingo 26 a las 4:30 p.m.

Jornada productiva

La victoria en el fútbol masculino sub-20, formó parte de una jornada productiva para la delegación panameña. Algunos de los resultados más destacados los detallamos a continuación.

Plata para Gisela Cowan en tiro con arco

En una destacada actuación, Gisela Cowan Chang conquistó la medalla de plata en la modalidad Recurvo Femenino Individual (70 mts) del tiro con arco.

Cowan venció en cuartos de final a su compatriota Emma Durán, luego superó en semifinales a la guatemalteca Sara Stahl, y solo fue detenida en la final por la salvadoreña Ana Beatriz Cea, quien se quedó con el oro.

Bronce en triatlón mixto

El equipo conformado por María Fernanda Far, Oliver Batista, María Jimena Ansin y Petter Vega obtuvo la medalla de bronce en el Relevo Mixto de Triatlón, con un tiempo total de 1:59:33 horas, sumando un nuevo podio para Panamá en estos Juegos.

Sóftbol femenino arranca con contundencia

En su debut, la selección femenina de sóftbol no dio tregua y venció 13-3 a Honduras en la Ronda Clasificatoria, marcando un prometedor inicio en su participación en Guatemala 2025.

Flag Football imparable en su estreno

Tanto la selección masculina como la femenina de Flag Football tuvieron presentaciones arrolladoras en la subsede Panamá.

El equipo masculino derrotó 70-0 a Nicaragua, mientras que las chicas no se quedaron atrás y golearon 74-0 a Honduras, ambos resultados que las colocan como serios aspirantes al podio.

Concepto

Los Juegos Deportivos Centroamericanos son un evento multideportivo regional que reúne a los países de Centroamérica para competir en diversas disciplinas deportivas. Este evento se celebra cada cuatro años y tiene como objetivo promover la hermandad, el espíritu deportivo y la cooperación regional, además de fomentar el desarrollo del deporte en la región.

Estos juegos son organizados por la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), y forman parte del ciclo olímpico, siendo el primer escalón de competencias rumbo a los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

Los países que tradicionalmente participan son:

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Belice

Además de la competencia, los juegos también promueven la unidad cultural y social entre las naciones participantes.