MLB Serie Mundial 2025 noticias| Dodgers y Azulejos anuncian sus rosters para el 'Clásico de Otoño'

Panamá/Los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos anunciaron las nóminas que presentarán para la Serie Mundial 2025 que inicia este viernes en el Rogers Centre de Toronto.

El equipo de Los Ángeles incluyó a los lanzadores derechos Edgardo Henríquez y Will Klein y al serpentinero zurdo Tanner Scott. Además sacaron a los relevistas Alex Vesia y Ben Casparius.

La nómina de 26 jugadores que los Dodgers tienen para esta serie consta de 12 lanzadores y 14 jugadores de cuadro.

Un aspecto a resaltar es que, el jueves 23 de octubre, Los Ángeles anunció que Vesia y su esposa Kayla atendían un "asunto familiar muy delicado". Por lo tanto si era colocado en la lista de emergencia médica familiar habría estado fuera entre tres y siete días, eso se hubiese permitido regresar al equipo para una posible participación en el tercer partido de la serie en el Dodger Stadium. No obstante se decidió por Henríquez y Klein para sustituirlo.

Klein acumuló 15 episodios y un tercio de trabajo en la fase regular, en la que tuvo una efectividad 2.35, dio 21 ponches y 10 bases por bolas.

Henríquez trabajó en 22 partidos de la temporada regular con una efectividad de 2.37. Además tuvo participación en el primer partido de la Serie de Comodín ante los Rojos de Cincinnati donde permitió una carrera.

Regresan

Los Azulejos incluyeron en su roster al campocorto Bo Bichette y al primera base Ty France.

Bichette se mantuvo apartado del equipo por una lesión en la rodilla izquierda. En la temporada regular, participó en 139 partidos y su promedio de bateo fue de .311.

Por su parte, France jugó 37 partidos de la fase preliminar y su registro ofensivo fue de .320.

Las incorporaciones de estos dos jugadores provocaron que el equipo de Toronto excluyera a un jardinero y dejara su nómina en 12 lanzadores y 14 peloteros de cuadro.

Concepto

La Serie Mundial es la gran final del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) en Estados Unidos. Es la serie que decide al campeón absoluto de la temporada de las ligas mayores.

Participantes: Se enfrentan los campeones de las dos ligas que componen la MLB:

Se enfrentan los campeones de las dos ligas que componen la MLB: La Liga Americana (AL)

La Liga Nacional (NL)

Formato: Es una serie al mejor de siete juegos . Es decir, el primer equipo que gane cuatro partidos se corona campeón.

Es una serie al . Es decir, el primer equipo que gane se corona campeón. Cuándo se juega: Generalmente se celebra a finales de octubre , por eso a veces se le llama “ Clásico de Otoño ”.

Generalmente se celebra , por eso a veces se le llama “ ”. Historia: La primera Serie Mundial se jugó en 1903 entre los Boston Americans (hoy Red Sox) y los Pittsburgh Pirates .

La primera Serie Mundial se jugó en entre los y los . Importancia: Aunque se llama “Serie Mundial”, participan solo equipos de Estados Unidos y uno de Canadá (los Azulejos de Toronto). Sin embargo, el nombre refleja la gran cantidad de jugadores internacionales que compiten en la MLB.

Calendario de partidos

Viernes 24 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos

Sábado 25 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos

Lunes 27 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers

Martes 28 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers

Miércoles 29 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers (si es necesario)

Viernes 31 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos (si es necesario)

Sábado 1 de noviembre de 2025: Dodgers vs Azulejos (si es necesario)

Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m. (hora de Panamá).

