Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Conoce cómo está el medallero

Continúan a todo vapor los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 donde la delegación de Panamá sigue batallando con los grandes del área.

Panamá/Los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 continúan en pleno desarrollo, y el medallero se mantiene en constante movimiento a medida que finalizan las distintas competencias.

Al momento de redactar esta nota, la delegación anfitriona, Guatemala, ha consolidado una ventaja considerable sobre el resto de las naciones participantes.

Otras noticias: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá escribe una nueva historia con medalla en kickboxing

Guatemala encabeza la tabla de posiciones con un impresionante total de 236 medallas. Este amplio margen establece un dominio claro mientras se espera la culminación de los juegos.

La disputa por el segundo y tercer puesto es intensa. Costa Rica se ubica en la segunda posición provisional con 129 preseas, seguida de cerca por El Salvador, que ha acumulado 120 medallas.

La delegación de Panamá mantiene un desempeño sólido en el cuarto lugar, logrando hasta ahora un total de 89 medallas.

En los puestos intermedios de la clasificación se encuentran Honduras y Nicaragua. Honduras figura en la quinta posición con 61 medallas, mientras que Nicaragua se ubica en el sexto escalón con un total de 72 preseas.

Finalmente, cerrando la participación de los siete países centroamericanos, Belice ha conseguido un acumulado de 3 medallas hasta el momento.

Es importante destacar que, al corte actual, se han distribuido un total de 710 medallas entre todas las naciones participantes. El conteo provisional indica que se han otorgado 225 medallas de Oro, 224 medallas de Plata, y 261 medallas de Bronce. Estos números reflejan la actividad intensa y dinámica que caracteriza a los Juegos Centroamericanos 2025.

Otras noticias: Panamá expondrá su talento joven en golf durante la tercera edición del Oceans Cup

La delegación de Panamá brilla en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, acumulando hasta el momento un total de 29 medallas de oro, 28 de plata y 32 de bronce, demostrando el gran nivel competitivo de los atletas nacionales en diversas disciplinas.

Con estas cifras, Panamá continúa consolidándose como una de las potencias deportivas de la región, gracias al esfuerzo, la disciplina y el talento de sus representantes. Cada medalla refleja el trabajo de entrenadores, federaciones y del Comité Olímpico de Panamá, que ha impulsado el desarrollo del deporte en todas las categorías.

El desempeño panameño en estos Juegos Centroamericanos 2025 no solo llena de orgullo al país, sino que también fortalece el espíritu deportivo nacional, inspirando a las nuevas generaciones a seguir el camino del alto rendimiento.

La Delegación Panameña Acumula 29 medallas de Oro 'Por el Momento'

La delegación de Panamá está teniendo una participación destacada en los juegos regionales, habiendo asegurado, por el momento, un total de 29 medallas de oro. Estos triunfos han llegado a través de actuaciones individuales brillantes y la consolidación de equipos competitivos en diversas disciplinas.

Reyes del Agua y la Pista

Una de las áreas de mayor éxito es la Natación, donde Bernhard Tyler Christianson se ha erigido como una figura clave. Christianson logró el Primer Lugar y se llevó el Oro en las pruebas de 100m pecho (con un tiempo de 00:01:04:23) y 200m pecho (con 00:02:21:36) en la categoría Masculino. Otro nadador que subió a lo más alto del podio fue Raul Andrés Antadillas Ramirez, quien obtuvo el Primer Lugar en los 50m pecho con un registro de 00:00:29:38. Además, Panamá demostró su fuerza colectiva al ganar el Oro en el relevo 4x100m libre (Masculino).

El Atletismo también brindó múltiples alegrías a la nación. En la categoría Masculina, Diddier Antonio Rodriguez Ruiz se destacó con dos Primeros Lugares, dominando los 1500 mts planos (00:03:50:53) y los 3000 obst. (00:09:28:00). La velocidad también fue panameña, con Arturo Harmodio Deliser Espinosa ganando los 100 mts planos y Chamar Abdul Chambers Gutierrez triunfando en los 800 mts planos (00:01:48:41).

Las atletas femeninas no se quedaron atrás en la pista:

• Gianna Ursula Woodruff Washington conquistó el Primer Lugar en los 400 vallas.

• Cristal Chenoa Cuervo Rogers logró el Oro en los 400 mts planos.

• Nathalee Joane Aranda Robinson de Chambers dominó el Salto largo con 6.22.

• El equipo Femenino de Atletismo se llevó también el Oro en el Relevo 4x100.

Dominio Femenino en Gimnasia y Lucha

La Gimnasia Artística brilló gracias a la actuación estelar de Alyiah Danais Lide de Leon, quien aseguró dos Primeros Lugares. Lide de Leon ganó el Oro tanto en la prueba de Piso (12.534) como en la de Viga de equilibrio (13.200).

En las disciplinas de Luchas, las panameñas mostraron su fuerza. Jeanice Ivoni Mejia Lopez (Libre 57 kg) y Chaneth Yorleny Simmonds Campos (Libre 76 kg) obtuvieron el Primer Lugar en Lucha Libre Femenina.

Victorias en Ciclismo, Judo y Surf

El Ciclismo aportó un Oro masculino con Franklin Erasmo Archibold Castillo en la Ruta Contra Reloj Individual, y uno femenino con Wendy Ducreux en la prueba de Ruta.

En el Judo, Alexis Harrison ganó el Primer Lugar en los 81 kg (Masculino). Además, la delegación panameña logró asegurar el Primer Lugar en el Judo Equipo Mixto.

Finalmente, el Surf fue un escenario de múltiples Medallas de Oro. Los triunfos se repartieron entre Edwin Núñez (Surf Body prone), Agustin Benigno Cedeño Vargas (Surf Longboard), y Edonays Caballero Checa (Surf Padelboard race). En la categoría Femenina de Surf, Verónica Correa (Surf Body prone) y Stephanie Lynne Bodden Hooper (Surf Padelboard race) también se llevaron la máxima presea.

Estos resultados parciales subrayan el poderío de Panamá en esta fase de la competición deportiva.