Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá escribe una nueva historia con medalla en kickboxing

La delegación panameña tuvo una jornada productiva en el territorio guatemalteco.

Panamá/El kickboxing panameño plasmó un nuevo logro en su historia, dentro de las competencias que forman parte del ciclo olímpico, con una medalla en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Samuel Díaz se adjudicó la presea de bronce en el kickboxing low kicks masculino, la categoría de -57 kilogramos. Él compartió el podio con el nicaragüense Ricardo Blandón, quien también se llevó el bronce.

Los guatemaltecos Brayan Maldonado y Cristian Chávez se quedaron con las medallas de oro y plata, respectivamente.

La medalla de Díaz es la segunda que Panamá obtiene en un evento del ciclo olímpico. Hace un año, el atleta Miguel Athanasiades le dio al país una presea de bronce en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario que se realizaron en Ayacucho, Perú.

Tiro con arco

El equipo conformado por Miriam González, Gisela Cowan Chang y Emma Durán lograron la medalla de bronce en la competencia de Recurvo Femenino por Equipos (70 metros).

Además de esta presea colectiva, Gisela Cowan Chang avanzó a la final del Recurvo Femenino Individual por lo que tendrá la oportunidad de buscar la medalla de oro cuando enfrente a la salvadoreña Beatriz Cea. Esa disputa se llevará a cabo el viernes 24 de octubre.

Karate

La delegación panameña sumó cuatro medallas de bronce en la modalidad de kumite. Los karatecas panameños alcanzaron el podio en las divisiones de -84 kilogramos, +68 kgs., +84 kgs. y -75 kgs. Ellos fueron:

Marwan Zayed, (-84kg)

Keyla Castillo (+68kg)

Cristian Tello (+84kg)

Luis Gálvez (-75kg)

Fútbol femenino

La Selección de Panamá quedó sin posibilidades de avanzar a las semifinales del fútbol femenino con una derrota frente a El Salvador, por 0 a 5.

Esta fue el segundo revés de las panameñas en el certamen. El 21 de octubre fueron superadas por Costa Rica, por 1 a 2.

Lucha

Cuatro panameños sumaron medallas en la jornada de la lucha, estilo libre, de la cita centroamericana. Los galardonados fueron:

Medalla de oro: Chaneth Simmonds, en la categoría de -76kg y Jeanice Mejía en -57kg.

Chaneth Simmonds, en la categoría de -76kg y Jeanice Mejía en -57kg. Medalla de plata: Yajahira Ibarra, en la categoría de -62kg.

Yajahira Ibarra, en la categoría de -62kg. Medalla de bronce: Paola Porras en -50kg.

Concepto

Los Juegos Deportivos Centroamericanos son un evento multideportivo regional que reúne a los países de Centroamérica para competir en diversas disciplinas deportivas. Este evento se celebra cada cuatro años y tiene como objetivo promover la hermandad, el espíritu deportivo y la cooperación regional, además de fomentar el desarrollo del deporte en la región.

Estos juegos son organizados por la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), y forman parte del ciclo olímpico, siendo el primer escalón de competencias rumbo a los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

Los países que tradicionalmente participan son:

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Belice

Además de la competencia, los juegos también promueven la unidad cultural y social entre las naciones participantes.