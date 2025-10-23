Copa América de Béisbol 2025| ¡Confirmado! Panamá será la sede única del certamen

La organización de WBSC Americas tenía previsto dividir los sitios de competencia en Venezuela y Panamá. Sin embargo el país sudamericano no puede asumir ese compromiso.

Panamá/Panamá será el escenario de todos los partidos de la Copa América de Béisbol 2025 que iniciará el próximo 13 de noviembre. Esto fue confirmado por WBSC Américas.

El torneo continental estaba previsto para realizarse en dos sedes, Venezuela y Panamá, que serían los escenarios de cada uno de los dos grupos en competencia. Sin embargo, el organismo rector del béisbol en América precisó en un comunicado que el país sudamericano no puede asumir ese compromiso.

"Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizara en su país, pero finalmente será Panamá anfitrión de los dos grupos y todos los juegos del evento", indicó WBSC Américas en la nota.

Los encuentros se llevarán a cabo en el estadio Mariano Rivera del distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, y se descartan cambios en el calendario de juegos.

La Copa América de Béisbol se disputará del 13 al 22 de noviembre y contarán con participación de 12 equipos divididos en dos grupos. El Grupo A lo integran Venezuela, República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba y el B lo conforman Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil, Argentina y Panamá.

Datos generales

La Copa América de Béisbol es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por WBSC Américas (antes COPABE).

es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por (antes COPABE). Su origen se remonta al Campeonato Panamericano de Béisbol (1985) bajo otro nombre.

(1985) bajo otro nombre. En 2007 se propuso cambiar el nombre oficialmente a “Copa América de Béisbol” .

. La próxima edición se jugará del 13 al 22 de noviembre de 2025 .

. Sedes: Panamá (grupo B) y Venezuela (grupo A).

Panamá (grupo B) y Venezuela (grupo A). Participarán las 12 mejores selecciones americanas por ranking WBSC .

por ranking . Grupo A: Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá.

Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá. Grupo B: EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México.

EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México. Formato: Fase de grupos, Súper Ronda y Finales.

