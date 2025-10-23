Panamá volverá a albergar el Clasificatorio de Concacaf al Mundial Sub-17

La selección panameña buscará clasificarse a la Copa del Mundo Sub-17 que se realizará en Catar por segundo año consecutivo.

Panamá/Por segundo año consecutivo, Panamá volverá a buscar como local en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, su clasificación a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, cuando el próximo año vuelva a ser sede de uno de los grupos del próximo Clasificatorio Masculino Sub-17 de Concacaf.

El sorteo oficial realizado por la Concacaf ubicó a Panamá Sub-17 en el grupo B junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.

El torneo se llevará a cabo del 3 al 12 de febrero de 2026 en seis países e incluirá la participación de 34 asociaciones miembro de Concacaf, divididos en ocho grupos.

Los ganadores de cada uno de los ocho grupos participantes estarán clasificando directamente al próximo Mundial Sub-17 de Catar 2026.

La escuadra juvenil panameña estará debutando el próximo miércoles 5 de febrero en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez cuando se mida a su similar de Dominica.

Su segundo partido por el grupo B es el sábado 7 de febrero frente a la Sub-17 de Anguila.

Luego, el lunes 9 de febrero jugará ante la Sub-17 de Guadalupe y cerrando la fase de grupos, el próximo 12 de febrero se enfrentará a la Sub-17 de Nicaragua en la última fecha de partidos.

Recordemos que la Selección Sub-17 de Panamá ganó su grupo en el pasado proceso Clasificatorio de Concacaf 2025, que se disputó en el Rommel en el mes de febrero, lo que derivó en su clasificación a la actual Copa Mundial Sub-17 de Catar 2025.

Calendario – Grupo B

Sede: Estadio Rommel Fernández

3 de febrero

Anguila vs Dominica

Nicaragua vs Guadalupe

5 de febrero

Nicaragua vs Anguila

Panamá vs Dominica

7 de febrero

Guadalupe vs Dominica

Panamá vs Anguila

9 de febrero

Dominica vs Nicaragua

Panamá vs Guadalupe

12 de febrero

Anguila vs Guadalupe

Panamá vs Nicaragua

Sedes y grupos

Los ocho grupos son los siguientes:

Grupo A

Sede: Estadio Hasely Crawford – Puerto España, TRI

México, Trinidad y Tobago, Barbados, San Martín, Sint Maarten

Grupo B

Sede: Estadio Rommel Fernández – Ciudad de Panamá, PAN

Panamá, Nicaragua, Guadalupe, Anguila, Dominica

Grupo C

Sede: Estadio Cementos Progreso -Ciudad de Guatemala, GUA

Haití, Guatemala, Antigua y Barbuda, Granada

Grupo D

Sede: Complejo Federación Costarricense – Alajuela, CRC

Costa Rica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos

Grupo E

Sede: Arnos Vale Stadium – Kingstown, VIN

Estados Unidos, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas

Grupo F

Sede: Sede: Estadio Cementos Progreso -Ciudad de Guatemala, GUA

El Salvador, Curazao, Cuba, Belice

Grupo G

Sede: Complejo Federación Costarricense – Alajuela, CRC

Canadá, Jamaica, Aruba, Islas Caimán

Grupo H

Sede: Estadio Francisco Morazán – San Pedro Sula, HON

Honduras, Bermudas, Guyana, Surinam

Información de FPF