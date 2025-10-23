Panamá volverá a albergar el Clasificatorio de Concacaf al Mundial Sub-17
La selección panameña buscará clasificarse a la Copa del Mundo Sub-17 que se realizará en Catar por segundo año consecutivo.
Panamá/Por segundo año consecutivo, Panamá volverá a buscar como local en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, su clasificación a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, cuando el próximo año vuelva a ser sede de uno de los grupos del próximo Clasificatorio Masculino Sub-17 de Concacaf.
El sorteo oficial realizado por la Concacaf ubicó a Panamá Sub-17 en el grupo B junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.
El torneo se llevará a cabo del 3 al 12 de febrero de 2026 en seis países e incluirá la participación de 34 asociaciones miembro de Concacaf, divididos en ocho grupos.
Los ganadores de cada uno de los ocho grupos participantes estarán clasificando directamente al próximo Mundial Sub-17 de Catar 2026.
La escuadra juvenil panameña estará debutando el próximo miércoles 5 de febrero en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez cuando se mida a su similar de Dominica.
Su segundo partido por el grupo B es el sábado 7 de febrero frente a la Sub-17 de Anguila.
Luego, el lunes 9 de febrero jugará ante la Sub-17 de Guadalupe y cerrando la fase de grupos, el próximo 12 de febrero se enfrentará a la Sub-17 de Nicaragua en la última fecha de partidos.
Recordemos que la Selección Sub-17 de Panamá ganó su grupo en el pasado proceso Clasificatorio de Concacaf 2025, que se disputó en el Rommel en el mes de febrero, lo que derivó en su clasificación a la actual Copa Mundial Sub-17 de Catar 2025.
Calendario – Grupo B
Sede: Estadio Rommel Fernández
3 de febrero
Anguila vs Dominica
Nicaragua vs Guadalupe
5 de febrero
Nicaragua vs Anguila
Panamá vs Dominica
7 de febrero
Guadalupe vs Dominica
Panamá vs Anguila
9 de febrero
Dominica vs Nicaragua
Panamá vs Guadalupe
12 de febrero
Anguila vs Guadalupe
Panamá vs Nicaragua
Sedes y grupos
Los ocho grupos son los siguientes:
Grupo A
Sede: Estadio Hasely Crawford – Puerto España, TRI
México, Trinidad y Tobago, Barbados, San Martín, Sint Maarten
Grupo B
Sede: Estadio Rommel Fernández – Ciudad de Panamá, PAN
Panamá, Nicaragua, Guadalupe, Anguila, Dominica
Grupo C
Sede: Estadio Cementos Progreso -Ciudad de Guatemala, GUA
Haití, Guatemala, Antigua y Barbuda, Granada
Grupo D
Sede: Complejo Federación Costarricense – Alajuela, CRC
Costa Rica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos
Grupo E
Sede: Arnos Vale Stadium – Kingstown, VIN
Estados Unidos, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas
Grupo F
Sede: Sede: Estadio Cementos Progreso -Ciudad de Guatemala, GUA
El Salvador, Curazao, Cuba, Belice
Grupo G
Sede: Complejo Federación Costarricense – Alajuela, CRC
Canadá, Jamaica, Aruba, Islas Caimán
Grupo H
Sede: Estadio Francisco Morazán – San Pedro Sula, HON
Honduras, Bermudas, Guyana, Surinam
Información de FPF