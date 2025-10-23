Selección de Panamá femenina Sub17 | Conoce el grupo donde jugará la sele

La primera fase del proceso de clasificación para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA se llevará a cabo del 24 de enero al 2 de febrero de 2026.

Selección de Panamá femenina Sub17 conoce su grupo en clasificatorio Concacaf
Selección de Panamá femenina Sub17 conoce su grupo en clasificatorio Concacaf / Foto: FPF
Redacción TVMAX
23 de octubre 2025 - 13:15

Panamá/La Selección Sub-17 Femenina de Panamá ya conoce a sus rivales para la Primera Ronda de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026, en donde quedó ubicada en el Grupo B junto a Bermudas, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Bonaire.

La primera fase del proceso de clasificación para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026 se llevará a cabo del 24 de enero al 2 de febrero de 2026 en cuatro países e incluirá la participación de 30 Asociaciones Miembro de Concacaf.

El Grupo B de Panamá se jugará en su totalidad en el Bermuda National Sport Center de Devonshire, Bermudas.

Después de los partidos de la Fase de Grupos, que se disputarán bajo el formato de todos contra todos, los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos clasificados avanzarán a la Ronda Final, uniéndose a los cuatro equipos mejor clasificados de la región, que recibieron un pase directo a la Ronda Final (enumerados en orden alfabético): Canadá, México, Puerto Rico y Estados Unidos.

En la edición anterior de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf, disputadas bajo el mismo formato, Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos encabezaron sus respectivos grupos para asegurar la clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025™ en Marruecos.

CALENDARIO DE PARTIDOS DE PANAMÁ

24 de enero

Panamá vs Bonaire

26 de enero

Surinam vs Panamá

30 de enero

San Cristóbal y Nieves vs Panamá

1 de febrero

Panamá vs Bermudas

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS

Grupo A

  • República Dominicana
  • Nicaragua
  • Belice
  • Islas Vírgenes de los Estados Unidos
  • Dominica

Grupo B

  • Panamá
  • Bermudas
  • San Cristóbal y Nieves
  • Surinam
  • Bonaire

Grupo C

  • Haití
  • Guatemala
  • Islas Caimán
  • Santa Lucía
  • Antigua y Barbuda

Grupo D

  • Honduras
  • Jamaica
  • Guyana
  • San Vicente y las Granadinas
  • Aruba

Grupo E

  • Costa Rica
  • Cuba
  • Granada
  • Anguila
  • Islas Vírgenes Británicas

Grupo F

  • El Salvador
  • Trinidad y Tobago
  • Curazao
  • Barbados
  • Guadalupe

Con información de FPF.

