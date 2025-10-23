Selección de Panamá femenina Sub17 | Conoce el grupo donde jugará la sele

La primera fase del proceso de clasificación para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA se llevará a cabo del 24 de enero al 2 de febrero de 2026.

Panamá/La Selección Sub-17 Femenina de Panamá ya conoce a sus rivales para la Primera Ronda de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026, en donde quedó ubicada en el Grupo B junto a Bermudas, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Bonaire.

La primera fase del proceso de clasificación para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026 se llevará a cabo del 24 de enero al 2 de febrero de 2026 en cuatro países e incluirá la participación de 30 Asociaciones Miembro de Concacaf.

El Grupo B de Panamá se jugará en su totalidad en el Bermuda National Sport Center de Devonshire, Bermudas.

Después de los partidos de la Fase de Grupos, que se disputarán bajo el formato de todos contra todos, los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos clasificados avanzarán a la Ronda Final, uniéndose a los cuatro equipos mejor clasificados de la región, que recibieron un pase directo a la Ronda Final (enumerados en orden alfabético): Canadá, México, Puerto Rico y Estados Unidos.

En la edición anterior de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf, disputadas bajo el mismo formato, Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos encabezaron sus respectivos grupos para asegurar la clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025™ en Marruecos.

CALENDARIO DE PARTIDOS DE PANAMÁ

24 de enero

Panamá vs Bonaire

26 de enero

Surinam vs Panamá

30 de enero

San Cristóbal y Nieves vs Panamá

1 de febrero

Panamá vs Bermudas

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS

Grupo A

República Dominicana

Nicaragua

Belice

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Dominica

Grupo B

Panamá

Bermudas

San Cristóbal y Nieves

Surinam

Bonaire

Grupo C

Haití

Guatemala

Islas Caimán

Santa Lucía

Antigua y Barbuda

Grupo D

Honduras

Jamaica

Guyana

San Vicente y las Granadinas

Aruba

Grupo E

Costa Rica

Cuba

Granada

Anguila

Islas Vírgenes Británicas

Grupo F

El Salvador

Trinidad y Tobago

Curazao

Barbados

Guadalupe

Con información de FPF.

