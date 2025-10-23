César Blackman en la UEFA Conference League | ¿Cómo le fue al panameño?

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX (solo en Panamá).

Panamá/La reciente jornada de la UEFA Conference League puso en el foco la actuación de César Blackman, el jugador panameño que se desempeña como defensa en el Slovan Bratislava

En el encuentro crucial contra el AZ Alkmaar que culminó con una derrota por 1-0, Blackman recibió una calificación de jugador de 6.4. El panameño estuvo en cancha durante 74 minutos y fue amonestado con una tarjeta amarilla.

Tras este resultado, el Slovan Bratislava se mantiene en una posición complicada, ocupando el puesto 31 con 0 puntos, habiendo anotado solo 1 gol a favor y recibido 3 en contra después de dos partidos disputados.

Desempeño Ofensivo y Distribución del Balón

Aunque el rol principal de Blackman es la defensa, sus estadísticas reflejaron participación en la construcción del juego y el ataque. El defensa panameño totalizó 50 toques con el balón y logró realizar 1 toque dentro del área rival. En cuanto a la distribución, el jugador completó 21 de 30 pases, lo que se traduce en una precisión del 70%.

Demostró ser altamente efectivo en la gambeta, completando exitosamente el único regate que intentó (100%). Contribuyendo a la creación, registró 4 pases precisos en el último tercio del campo y obtuvo un xA (asistencias esperadas) de 0.01. Es de notar que Blackman no registró tiros a puerta, cometió una falta y sufrió otra durante el partido.

Solidez en los Duelos Defensivos

La fortaleza del panameño se manifestó en los duelos defensivos. Blackman tuvo un desempeño regular en el juego aéreo, ganando el único duelo aéreo que disputó (100% de efectividad). Su rendimiento en los duelos terrestres también fue fuerte, ganando 3 de 4 disputados (75%). En términos de acciones defensivas directas, el jugador contribuyó con 1 intercepción y realizó 2 despejes. No obstante, no logró ganar el tackle que intentó.

La tabla de posiciones de la UEFA Conference League muestra un claro dominio de varios equipos que lograron puntaje perfecto tras las primeras dos jornadas disputadas.

Liderando la clasificación, un grupo de seis equipos ostenta 6 puntos tras conseguir dos victorias en dos partidos jugados. Estos líderes incluyen a la Fiorentina, AEK Larnaca, Celje, Lausanne, Samsunspor y Mainz. Es destacable la eficacia de la Fiorentina y el AEK Larnaca, que comparten la mejor diferencia de goles con +5, habiendo anotado 5 goles y mantenido su portería invicta.

Inmediatamente por debajo, se encuentra un segundo escalón con 4 puntos, conformado por clubes que lograron una victoria y un empate (1-1-0). Entre ellos figuran el Rayo Vallecano, Rakow, Strasbourg, Jagiellonia y Noah. La zona media está altamente concurrida por equipos que han sumado 3 puntos, habiendo ganado y perdido un partido.

Este grupo masivo incluye al AEK Athens FC, el Crystal Palace y el AZ Alkmaar. Es notorio que el AZ Alkmaar registra una diferencia de goles negativa de -3, a pesar de su única victoria.

En contraste, la parte baja de la tabla refleja serias dificultades para varios contendientes, con siete equipos registrando 0 puntos tras dos derrotas. El Slovan Bratislava, equipo al que pertenece el jugador panameño mencionado previamente, se ubica en el puesto 31 con 0 puntos, registrando una diferencia de -2.

Al fondo de la lista, equipos como el SK Rapid y el Aberdeen cierran la clasificación. El Aberdeen ocupa el último lugar, con la peor diferencia de goles de -7, tras haber recibido 9 goles en sus primeros dos compromisos.