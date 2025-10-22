Guatemala vs Panamá, eliminatoria Concacaf: ¡Atención! Blas Pérez describe cómo es jugar en El Trébol

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX (solo en Panamá).

Panamá/La selección de Panamá jugará contra su similar de Guatemala en partido de eliminatoria Concacaf duelo que se disputará en el estadio El Trébol, casa del Municipal de Guatemala, Blas Pérez jugó con los rojos y en TVMAX Deportes dio testimonio del ambiente que se vive allí.

El histórico delantero panameño Blas Pérez, leyenda de la selección nacional y profundo conocedor del fútbol centroamericano, compartió en el programa TVMAX Deportes su visión sobre lo que representa jugar en el Estadio El Trébol, donde Panamá enfrentará a Guatemala el próximo 13 de noviembre por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Otras noticias: Selección de Panamá: Thomas Christiansen viajó a Guatemala para inspeccionar 'El Trébol'

“El Trébol es un estadio pequeño, muy cerrado. Tiene una capacidad aproximada de 7.000 personas, y aunque no es un escenario grande, el ambiente que se vive ahí es intenso. En Guatemala los estadios suelen ser compactos, y eso hace que el público esté prácticamente encima del jugador. Esa cercanía genera una presión constante, sobre todo cuando se juega contra equipos locales”, explicó Pérez.

El exdelantero, quien vivió etapas importantes en el fútbol guatemalteco, recordó cómo se siente disputar encuentros de alto voltaje en ese tipo de escenarios. “Cuando me tocó jugar los clásicos nacionales, el ambiente era muy fuerte. En muchos casos, la afición rival ni siquiera podía entrar al estadio. Cuando había una tregua entre directivos, se decidía mover el partido al Mateo Flores, un estadio mucho más grande, donde entraban unas 8.000 personas repartidas entre ambos bandos. Pero en El Trébol, el ruido y la presión se sienten el doble”, señaló.

Otras noticias: Selección de Panamá: Así fue la participación de los canaleros en el fútbol internacional

Sobre las condiciones del terreno, Blas Pérez también ofreció una apreciación técnica: “La cancha de El Trébol no es la mejor, es jugable, pero personalmente nunca me gustó mucho. El tipo de grama es distinto, no tiene un rodar limpio del balón. A algunos jugadores les puede costar adaptarse. Seguramente Thomas Christiansen fue a verla para conocer esos detalles, porque él sabe que cada centímetro cuenta en este tipo de partidos”.

Finalmente, el exgoleador advirtió sobre un factor importante: “No van a poner la grama bajita ni rápida, eso seguro. La dejarán un poco más alta para incomodar el juego de Panamá, que se basa mucho en el toque y la velocidad por las bandas. Es una estrategia que ya se ha visto antes, y Christiansen lo sabe”.

Con estas declaraciones, Blas Pérez ofreció una radiografía clara del desafío que enfrentará la selección de Panamá en uno de los estadios más complicados de Guatemala, donde el entorno, la cancha y la intensidad del público pueden convertirse en factores determinantes para el resultado.

Otras noticias: Panamá vs El Salvador| Se venden todos los boletos a más de un mes de ese partido de eliminatorias mundialistas