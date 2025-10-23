MLB Serie Mundial 2025| Dodgers vs Azulejos: juventud y experiencia chocan en el montículo para el primer partido

Dodgers vs Azulejos, Juego 1 de la Serie Mundial 2025, el viernes 24 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/El primer partido de la Serie Mundial 2025 confrontará a dos cartas importantes del picheo de los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto. Mientras uno deposita su confianza en un lanzador abridor experimentado, el otro apuesta por el ímpetu de un serpentinero novato.

Los Azulejos anunciaron este jueves que el novato Trey Yesavage será el que inicie el encuentro por el equipo local. El serpentinero tuvo tres aperturas en la temporada regular antes de la postemporada donde abrió tres partidos más. El más reciente fue el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a los Marineros de Seattle. En esa salida, de cinco entradas y dos tercios, permitió seis imparables y dos carreras, dio siete ponches y tres bases por bolas lo que le valió para llevarse la victoria en esa ocasión.

Una vez realice su primer lanzamiento, Yesavage, de 22 años de edad, se convertirá en el segundo serpentinero más joven que inicia un encuentro del 'Clásico de Otoño'. Ese récord lo ostenta Ralph Branca quien, a sus 21 años, abrió por los Dodgers de Brooklyn un juego de la Serie Mundial de 1947 en la que enfrentó a los Yankees de Nueva York.

Experiencia

Por su parte los Dodgers tienen listo al veterano Blake Snell como su abridor para este juego.-

Snell se ha constituido en la ficha principal de la rotación de los Dodgers. Con dos premios Cy Young en su vitrina, Snell se presenta con 15 partidos jugados de por vida en postemporada.

El zurdo de los Dodgers posee récord de siete victorias y tres derrotas en estas instancias decisivas. El pasado 13 de octubre, se llevó la victoria en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a los Cerveceros de Milwaukee. En ese juego toleró un hit y propinó 10 ponches en ocho episodios.

Con las asignaciones de Yesavage y Snell como lanzadores abridores se garantiza un duelo donde la energía del joven y la frialdad del veterano marcarán el ritmo sobre el montículo del Rogers Centre de Toronto. ¿Cuántas entradas permanecerán en el juego? ¿Podrán dominar a sus rivales? Las respuestas a estas interrogantes las tendremos una vez finalice el cotejo.

Formato y calendario

La Serie Mundial mantiene su sistema de competencia tradicional. Consiste en una serie pactada al ganador de cuatro de un máximo de siete partidos.

El conjunto que registró el mejor récord durante la temporada regular, entre los involucrados, será el que tenga la ventaja de casa. Por lo tanto tendrá la localía asegurada en cuatro de los siete encuentros programados.

En este caso los Azulejos poseen dicha ventaja ya que registraron 94 victorias y 68 derrotas. En tanto que los Dodgers se apuntaron 93 triunfos y 69 pérdidas.

El calendario de partidos es el siguiente:

Viernes 24 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos

Dodgers vs Azulejos Sábado 25 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos

Dodgers vs Azulejos Lunes 27 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers

Azulejos vs Dodgers Martes 28 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers

Azulejos vs Dodgers Miércoles 29 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers (si es necesario)

Azulejos vs Dodgers (si es necesario) Viernes 31 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos (si es necesario)

Dodgers vs Azulejos (si es necesario) Sábado 1 de noviembre de 2025: Dodgers vs Azulejos (si es necesario)

Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m. (hora de Panamá).

