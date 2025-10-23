Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá incursionará en la vela con la dupla Henríquez - Gasperi

La participación panameña en ese deporte representará un momento histórico para el país.

Panamá/La bandera panameña ondeará una vez más en la competencia internacional de vela. El atleta Daniel Henríquez se prepara para representar a Panamá en los XII Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala, marcando un hito histórico en el deporte del sailing del país.

Este logro es la culminación de un esfuerzo sostenido por el presidente Interino de la Federación Panameña de Vela (APAVelas) y fundador de la Sea Masters Academy Panama, Guillermo Gasperi. Durante años, y a pesar de contar con un vasto litoral, la vela se mantuvo al margen en Panamá. Gasperi ha trabajado incansablemente para cambiar esta realidad, formando nuevas generaciones de navegantes.

La clasificación de Daniel Henríquez para los juegos es el fruto más tangible de esta reactivación. Bajo la guía técnica de Gasperi, Henríquez se convierte en el estandarte que representa el resurgimiento del sailing panameño a nivel competitivo.

Te puede interesar: Gasperi navegó por Panamá en la Cartagena Regata

"La participación de Daniel no es solo una asistencia; es una declaración de que en Panamá sí existe el sailing," señaló Gasperi. "Hemos reactivado nuestra representación oficial, abriendo camino para que atletas como Daniel brillen en escenarios internacionales".

Para Henríquez, estos Juegos Centroamericanos son la oportunidad de demostrar la excelencia que se ha cultivado en la Sea Masters Academy Panama. Su presencia en la línea de partida consolida el trabajo de más de una década y posiciona a Panamá de nuevo en el mapa de la navegación a vela.

La participación de Daniel Henríquez en Guatemala 2025 simboliza que el viento vuelve a soplar a favor del deporte panameño, reivindicando al sailing como un estilo de vida de tradición y prestigio en el istmo.

La delegación de vela viaja este 23 de octubre y las pruebas inician el domingo 26 hasta el jueves 30 de este mes.

El deporte

El deporte de vela (también llamado vela deportiva o simplemente vela) consiste en navegar en embarcaciones impulsadas únicamente por el viento, utilizando velas para aprovechar su fuerza y dirigir el barco a través del agua.

Concepto básico

El objetivo de la vela es controlar el rumbo y la velocidad del barco ajustando las velas y el timón según la dirección e intensidad del viento.

Los competidores deben usar su habilidad técnica y conocimiento del viento y del mar para navegar de la forma más rápida y eficiente posible.

Modalidades

Existen varias formas de practicar vela:

Regatas Competencias en las que varios barcos compiten en un recorrido marcado por boyas. Gana quien completa el recorrido en el menor tiempo posible. Vela ligera Se practica en embarcaciones pequeñas y rápidas (como el Laser, Optimist, 420, 470). Es muy técnica y exige equilibrio y agilidad. Crucero o vela oceánica Se realiza con barcos más grandes, diseñados para navegar largas distancias en mar abierto. Vela adaptada Permite a personas con discapacidad participar con embarcaciones adaptadas.

Te puede interesar: Oscar Terán| El piloto panameño dará el salto a la categoría TCR

Principios físicos

La vela aprovecha la fuerza del viento que incide sobre las velas, generando una fuerza de sustentación (similar al ala de un avión).

Combinando el ángulo de las velas y la forma del casco, se logra avanzar incluso contra el viento en un recorrido en “zigzag” llamado ceñida.

Elementos principales del barco

Velas : captan el viento (mayor, foque o génova, spinnaker, etc.).

: captan el viento (mayor, foque o génova, spinnaker, etc.). Mástil : sostiene las velas.

: sostiene las velas. Casco : parte flotante del barco.

: parte flotante del barco. Timón : dirige el rumbo.

: dirige el rumbo. Orza o quilla: evita que el barco se desplace lateralmente por el viento.

Habilidades del regatista

Leer el viento y las corrientes.

Ajustar correctamente las velas (trimado).

Mantener el equilibrio del barco.

Tácticas de regata y conocimiento de reglas de navegación.

Nota de prensa