Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá suma medallas en natación y karate. También se activa en triatlón y fútbol masculino

Tres preseas, dos de ellas en una sola prueba, marcaron la tarde de la delegación panameña en la piscina de la cita centroamericana.

Panamá/Panamá tuvo mucha actividad en la tarde de este miércoles en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 donde brilló en la natación con tres medallas, una de oro y dos de plata.

Tyler Christianson y Raúl Antadillas dominaron los 200 metros estilo pecho al adjudicarse las preseas de oro y plata, respectivamente. Christianson culminó la distancia en 2 minutos y 21.36 segundos y Antadillas registró 2:27.05 minutos.

Ese binomio replicó en esta prueba lo que hizo en los 100 metros pecho donde también se colocaron en los dos primeros escalones del podio.

Christianson y Antadillas se han combinado para un total de siete medallas en la cita centroamericana. Raúl se adjudicó dos preseas doradas en los 50 metros pecho y relevos 4x100 libres y dos de plata en los 100 y 200 metros. En tanto Tyler registró dos oros en los 100 y 200 metros pecho y una de plata en los 200 metros combinados individual.

Trabajo en equipo

La delegación panameña también sumó una medalla de plata en los relevos 4x100 combinados con un tiempo de 3:56.17 minutos.

Armando Avilés, Tyler Christianson, Jeancarlo Calderón y Andrey Villarreal integraron el conjunto panameño en esa prueba.

Karate

Cuatro medallas sumó Panamá en la jornada de karate.

Celly Amaris se quedó con la presea de plata en la modalidad de kumite, categoría de -55 kilogramos.

Por su parte, Ernesto Villarreal obtuvo la de bronce en la modalidad de kata. En tanto Marvin Grimas (-60 kg.) y Alberto Gálvez (-67 kg.)se colgaron el mismo metal en kumite.

Triatlón

Seis atletas panameños compitieron en la modalidad sprint, ramas masculina y femenina, del triatlón en los Juegos Centroamericanos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Femenina

María Fernanda Far , lugar 11 con tiempo de 1:20:48h.

, lugar 11 con tiempo de 1:20:48h. María Jimena Ansin , lugar 12 con tiempo de 1:21:09h.

, lugar 12 con tiempo de 1:21:09h. Liska Arteaga, lugar 14 con tiempo de 1:22:54h.

Masculina

Óliver Batista , lugar 7 con tiempo de 1:06:00h.

, lugar 7 con tiempo de 1:06:00h. Éric Anel Acosta , lugar 8 con tiempo de 1:07:04h.

, lugar 8 con tiempo de 1:07:04h. Petter Vega, lugar 9 con tiempo de 1:08:46h.

Fútbol masculino

La Selección Sub-20 de Panamá debutó con un empate, 2-2, frente a Honduras.

El equipo hondureño tenía la ventaja en el marcador, por 2 a 0, hasta que Oscar Peñalba marcó los dos goles del conjunto panameño en el último minuto del tiempo reglamentario y en la reposición (90+2').

Panamá volverá a jugar el viernes 24 de octubre cuando se enfrente a Costa Rica en un partido programado para realizarse en el Estadio Cementos Progreso desde las 2:00 p.m.

Información del COP