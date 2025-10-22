Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | El Team Panamá brilla, disciplinas impulsan su tercer lugar en el medallero

Surf, atletismo, voleibol y sóftbol suben al podio por Panamá en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Panamá/Panamá cerró el quinto día de competencias con una jornada dorada que dejó 13 nuevas medallas y un acumulado de 68 preseas: 25 de oro, 22 de plata y 21 de bronce, manteniéndose en el tercer lugar del medallero general.

SURF fue la disciplina más destacada, con 9 medallas en la Playa de Monterrico, incluyendo 5 de oro. Brillaron:

Verónica Correa (oro en Body Prone Femenino)

(oro en Body Prone Femenino) Edwin Núñez (oro en Body Prone Masculino)

(oro en Body Prone Masculino) Stephanie Bodden (oro en Padelboard Race Femenino)

(oro en Padelboard Race Femenino) Edonays Caballero (oro en Padelboard Race Masculino)

(oro en Padelboard Race Masculino) Agustín Cedeño (oro en Longboard Masculino)

ATLETISMO sumó dos preseas clave:

Nathalee Aranda ganó el oro en Salto Largo con 6.22m , estableciendo un nuevo récord de Juegos Centroamericanos .

ganó el con , estableciendo un . El relevo 4x400m femenino (Woodruff, Mc Farlane, Archibold, Cuervo) logró la plata con tiempo de 3:39.61min.

En SÓFTBOL, Panamá venció a Nicaragua y Honduras para llegar a la final, donde cayó ante Guatemala. El equipo se llevó una medalla de plata tras una campaña de entrega total.

VOLEIBOL masculino se impuso 3-2 a Belice en un duelo vibrante, asegurando la medalla de bronce con parciales de 27-25, 23-25, 25-22, 21-25 y 15-12.

También compitieron en Esgrima, Natación, Kickboxing, Tenis, Tiro con Arco, Fútbol Femenino y Ecuestre, dejando huella y preparando el terreno para un sexto día cargado de expectativas.

Lo que sigue Este miércoles 22 de octubre, el Team Panamá verá acción en:

Karate

Lucha

Triatlón

Fútbol Masculino

Kickboxing

Tiro con Arco

Natación

Ecuestre

Panamá se consolida en el tercer lugar del medallero general de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, tras una jornada de alto rendimiento que refleja el crecimiento del deporte nacional en la región.

El país anfitrión, Guatemala, domina la tabla con 76 medallas de oro, 57 de plata y 45 de bronce, para un total de 178 preseas. Le sigue Costa Rica, que acumula 35 oros, 38 platas y 39 bronces, sumando 112 medallas.

En el podio aparece con fuerza Panamá, que ha alcanzado 25 medallas de oro, 22 de plata y 21 de bronce, para un total de 68 preseas. Este desempeño ha sido impulsado por disciplinas como el surf, el atletismo, el voleibol, el sóftbol y la natación, donde los atletas panameños han demostrado talento, coraje y consistencia.

Más abajo en la clasificación se ubican El Salvador con 93 medallas, Honduras con 53, Nicaragua con 41, y Belice, que cierra la tabla con apenas 3 medallas.

En total, los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 han repartido 171 medallas de oro, 170 de plata y 192 de bronce, alcanzando un acumulado de 533 preseas. La competencia continúa elevando el nivel del deporte regional y proyectando a sus atletas hacia nuevos escenarios internacionales.

Con infromación del COP.