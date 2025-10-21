Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá suma medallas en softbol masculino y atletismo femenino

La delegación panameña tuvo un andar intenso hasta alcanzar el podio en la cita regional

Panamá/El conjunto de Panamá se llevó este martes la medalla de plata en el torneo de softbol masculino de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

El colectivo panameño alcanzó el podio tras un torneo intenso en el que disputó un total de ocho partidos. El último de ellos fue el final ante Guatemala el que perdió por 2 carreras a 13.

Antes del encuentro ante los guatemaltecos, Panamá jugó cinco partidos en la Ronda de Clasificación donde ganó cuatro de esos cotejos. Los resultados que obtuvo en esa fase fueron los siguientes:

Panamá 10-0 Belice

Panamá 17-2 El Salvador

Panamá 2-12 Guatemala

Panamá 8-7 Honduras

Panamá 5-0 Costa Rica

Después de superar la etapa inicial, los panameños avanzaron a la Ronda Final en la que superó a Nicaragua, por un marcador ajustado de 11 carreras por 10, y Honduras por 11 a 5. Esos resultados le llevaron a la disputa por la medalla ante los guatemaltecos.

Relevos

Panamá sumó una nueva medalla en el atletismo de los Juegos Centroamericanos al quedarse con el segundo lugar y colgarse la medalla de plata en los relevos femeninos 4x400 metros.

Ivana Mc Farlane, Gianna Woodruff, Leyka Archibold y Cristal Cuervo conformaron el equipo panameño y llegaron a la línea de meta en 3 minutos y 39.61 segundos. Solo fueron superadas por la representación de Costa Rica que se quedó con la medalla de oro y un nuevo récord en los Juegos con un registro de 3:36.90 minutos.

Nicaragua se adjudicó la presea de bronce con tiempo de 3:55.00 minutos.

Esta fue la segunda presea que la delegación panameña suma en los relevos femeninos. El lunes 20 de octubre se llevó la de oro en los 4x100 metros.

Selección femenina cae

La Selección de Fútbol Femenino Sub-23 de Panamá debutó con una derrota frente a Costa Rica por marcador de 1 gol por 2.

Analía Arosemena marcó el único gol del combinado canalero en ese encuentro.

Las panameñas volverán a la cancha el jueves 23 de octubre para enfrentar a El Salvador en un partido programado para iniciar a las 2:00 p.m.

Concepto

Los Juegos Deportivos Centroamericanos son un evento multideportivo regional que reúne a los países de Centroamérica para competir en diversas disciplinas deportivas. Este evento se celebra cada cuatro años y tiene como objetivo promover la hermandad, el espíritu deportivo y la cooperación regional, además de fomentar el desarrollo del deporte en la región.

Estos juegos son organizados por la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), y forman parte del ciclo olímpico, siendo el primer escalón de competencias rumbo a los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

Los países que tradicionalmente participan son:

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Belice

Además de la competencia, los juegos también promueven la unidad cultural y social entre las naciones participantes.

