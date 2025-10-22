Damaris Young designada por el COI para coordinar los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes Franceses 2030

Además de este nuevo nombramiento, la dirigente panameña ha sido ratificada como miembro de la Comisión de Entorno al Atleta del COI.

Panamá/La panameña Damaris Young, Presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP) y Miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), ha sido oficialmente designada por la Presidenta del COI, Kirsty Coventry, como integrante de la Comisión de Coordinación de los XXVI Juegos Olímpicos de Invierno – Alpes Franceses 2030.

Esta distinción internacional reafirma la trayectoria, el liderazgo y la competencia de Young dentro del Movimiento Olímpico, posicionándola en el núcleo de la planificación y supervisión del evento multideportivo de invierno más relevante del planeta.

Además de este nuevo nombramiento, la dirigente panameña ha sido ratificada como miembro de la Comisión de Entorno al Atleta del COI, en la que participa desde 2015, y de la Comisión Legal del COI, a la que se integró en 2024. Su presencia activa en estas instancias refuerza su compromiso con el desarrollo de políticas que promueven la integridad, la protección y el bienestar de los atletas a nivel global.

🎙️ En declaraciones oficiales, Damaris Young expresó: "Nos honra esta designación que nos permitirá ser parte de la planificación y supervisión de uno de los eventos deportivos más relevantes del movimiento olímpico internacional."

Los Juegos Olímpicos de Invierno representan la cúspide del deporte en condiciones extremas, una celebración global de habilidad, resistencia y espíritu competitivo sobre hielo y nieve. Organizados por el Comité Olímpico Internacional (COI) cada cuatro años, este evento reúne a los mejores atletas del mundo en disciplinas que desafían el frío y la gravedad.

La historia comenzó en 1924, en Chamonix, Francia, con la primera edición oficial que incluyó deportes como el esquí de fondo, el patinaje artístico, el hockey sobre hielo y el bobsleigh. Desde entonces, los Juegos han evolucionado, incorporando nuevas disciplinas como el luge, el curling y el esquí acrobático, ampliando el espectáculo y la diversidad competitiva.

Entre los momentos más memorables destaca el triunfo de Eric Heiden en Lake Placid 1980, donde conquistó cinco medallas de oro en patinaje de velocidad, una hazaña sin precedentes. También resalta el histórico oro de la pareja Torvill y Dean en Sarajevo 1984, cuya rutina de Bolero revolucionó el patinaje artístico. Más recientemente, el dominio de Noruega en PyeongChang 2018, con 39 medallas, marcó un récord absoluto en la historia de los Juegos.

Los Juegos Olímpicos de Invierno no solo son una vitrina de excelencia deportiva, sino también un símbolo de unidad internacional, donde naciones con climas fríos compiten con pasión y orgullo. La próxima edición, en los Alpes Franceses 2030, promete continuar esta tradición, con una planificación que ya involucra figuras clave como Damaris Young, representante panameña en la Comisión de Coordinación del COI.

Con cada edición, los Juegos renuevan su legado, inspirando a nuevas generaciones a conquistar la nieve y el hielo con determinación olímpica.

