MLB Serie Mundial 2025| Azulejos vs Dodgers: Previa, alineaciones probables, hora y dónde ver el Juego 1

Panamá/Un duelo inédito será el que se dé a partir de hoy viernes 24 de octubre en la Serie Mundial 2025 del béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto cruzan sus caminos para definir al campeón de la presente campaña en la 'Gran Carpa'.

Los Dodgers llegan por segundo año consecutivo al 'Clásico de Otoño' y esperan convertirse en el primer equipo en 25 años que lo gana en más de una ocasión. Después de una temporada regular en la que se las arreglaron para ganar la División Oeste de la Liga Nacional, con un récord de 93 victorias y 69 derrotas, se crecieron en los playoffs donde ganaron nueve de los 10 partidos que han jugado. Después de despachar en dos partidos a los Rojos de Cincinnati, en la Serie de Comodines, superaron a los Phillies de Filadelfia en el duelo divisional para luego conquistar el banderín del 'Viejo Circuito' con una barrida en cuatro juegos sobre los Cerveceros de Milwaukee.

El equipo dirigido por Dave Roberts y liderado por la superestrella japonesa Shohei Ohtani buscará su noveno campeonato en las Grandes Ligas replicando lo conseguido hace un año cuando superaron a los Yankees de Nueva York en una Serie Mundial que terminó en cinco partidos.

Su cuerpo de lanzadores, compuesto por serpentineros de nivel como Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Roki Sasaki y el propio Ohtani, se perfila como una de sus principales fortalezas para contener una fuerte ofensiva de los Azulejos que cuenta con bateadores de la talla de Vladimir Guerrero Jr., George Springer y Daulton Varsho, quienes han tenido buen desempeño en los playoffs.

De vuelta a la fiesta

Después de convertirse en los campeones de la División Este de la Liga Americana, con una marca de 94 triunfos y 68 descalabros, los Azulejos vuelven a una Serie Mundial luego de 32 años en los que no alcanzaban los primeros planos.

Los pupilos de John Schneider han mostrado empuje en la presente postemporada al superar en cinco partidos de la Serie Divisional a los Yankees de Nueva York y reponerse de un mal comienzo para vencer en siete juegos a los Marineros de Seattle en la disputa por el banderín del 'Joven Circuito'.

El cometido de la tropa de Toronto es replicar lo conseguido en los años 1992 y 1993 donde conquistaron las dos series mundiales que tienen en sus vitrinas. Por lo que intentarán partir por delante con una victoria frente a su fanáticos en el Rogers Centre.

Alineaciones probables

Dodgers

Shohei Ohtani (BD) Mookie Betts (SS) Will Smith (C) Freddie Freeman (1B) Tommy Edman (2B) Teóscar Hernández (RF) Max Muncy (3B) Kiké Hernández (LF) Andy Pagés (CF)

Lanzador abridor: Blake Snell

Azulejos

George Springer (BD) Nathan Lukes (RF) Vladimir Guerrero Jr. (1B) Addison Barger (3B) Alejandro Kirk (C) Daulton Varsho (CF) Ernie Clement (2B) Anthony Santander (LF) Andrés Giménez (SS)

Lanzador abridor: Trey Yesavage

Datos del partido

Serie Mundial Juego #1