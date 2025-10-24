La selección de Panamá recibió una gran sorpresa previo a los partidos de noviembre

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX (solo en Panamá).

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) ha elevado la voz para expresar un profundo agradecimiento tras recibir un emotivo obsequio que inyecta una dosis extra de motivación a la Selección Mayor Masculina en plena contienda de las eliminatorias mundialistas.

El regalo provino de la comunidad de Kuna Nega y de las talentosas artesanas del Taller de Mola Kikardiyai. En estos momentos decisivos en el camino hacia la clasificación mundialista, la mola recibida se erige como mucho más que una simple prenda.

Confeccionada con dedicación, arte y orgullo por mujeres que preservan una tradición con cientos de años de historia, esta mola es un potente símbolo de identidad, cultura y de la fuerza que une a nuestro país. Refleja el espíritu de una nación que valora profundamente sus raíces.

La Federación Panameña de Fútbol destacó que este gesto recalca la importancia crucial de mantenerse unidos como panameños y panameñas, apoyándose mutuamente y creyendo en lo que se puede lograr al actuar como un solo equipo, que incluye a jugadores, cuerpo técnico, afición, prensa y comunidades de todo el país.

Para los seleccionados, recibir este símbolo de unidad nacional representa un gran orgullo. Los jugadores asumen el compromiso de representar a cada ciudadano, desde las ciudades hasta las comunidades originarias, honrando la camiseta con pasión, respeto y entrega.

La federación ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando, dentro y fuera de la cancha, por un país que celebra su diversidad y se fortalece en su identidad. Este agradecimiento sincero subraya el poder del fútbol para unir a la nación.

La última ronda de las Eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial 2026 ha alcanzado su punto más caliente. La Selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, se enfrenta a una fase decisiva donde no hay margen para el error en el Grupo A.

El panorama de la tabla de posiciones es dramático: Surinam lidera con 6 puntos, igualada con Panamá, que se mantiene invicta con una victoria y tres empates. Les siguen de cerca Guatemala con 5 puntos y El Salvador con 3 unidades. Este mes de definición absoluta determinará quién avanza a la cita que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El formato de competencia es claro: solo los primeros lugares de cada grupo avanzan de forma directa al Mundial 2026. Los dos mejores segundos lugares obtendrán un cupo al repechaje continental, una última chance.

El calendario de noviembre será de infarto. El 13 de noviembre, Panamá visitará a Guatemala en un duelo directo. Cinco días después, el 18 de noviembre, la Marea Roja cerrará en casa frente a El Salvador.

Aunque la defensa panameña ha sido sólida, la falta de gol ha impedido asegurar triunfos clave, haciendo que la clasificación dependa de la contundencia ofensiva en esta doble jornada. Si Panamá gana sus dos partidos (12 puntos), la clasificación directa dependería del golaverage, ya que Surinam también podría alcanzar 12 puntos. Por esto, la Selección de Panamá no solo necesita victorias, sino que debe marcar con buena diferencia de goles para superar a sus rivales, especialmente ante El Salvador, que tiene la defensa más débil del grupo.

