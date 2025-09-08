EN VIVO Panamá vs Guatemala: Así luce el camerino de la sele previo al partido ante los chapines

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, hoy lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/¡Llegó el día, fanáticos del fútbol! Te damos la bienvenida al minuto a minuto de TVMAX de este apasionante duelo de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez ya vibra con laa afición canalera que empieza a copar las gradas desde temprano. La Selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, salta al césped con la misión de sumar sus primeros tres puntos en casa tras el empate 0-0 frente a Surinam. En la otra orilla, Guatemala llega golpeada tras su derrota 0-1 ante El Salvador, pero con la ilusión de dar la sorpresa en la capital panameña.

🔴 La previa

El ambiente en el Rommel es de fiesta: banderas, cánticos y la marea roja acompañando desde horas de la tarde.

La FPF recuerda su campaña de respeto: no al racismo, no a la homofobia, sí a la inclusión y la solidaridad .

. Estadísticas: Panamá domina el historial con 17 victorias, 8 empates y solo 5 derrotas ante los chapines.

⚽ Durante el partido

Aquí podrás seguir en tiempo real cada jugada, cada atajada y cada emoción:

Formación titular y sorpresas tácticas de Christiansen.

El primer gol que haga explotar al Rommel.

Las reacciones de los aficionados y el color de las tribunas.

Las incidencias del VAR, tarjetas y todo lo que marque el rumbo del partido.

🎙️ Post partido

Al terminar el duelo, te traeremos:

El análisis de las figuras del partido.

Declaraciones exclusivas de jugadores y cuerpo técnico.

La reacción de la afición y el impacto en la tabla de clasificación.

Prepárate para vivir el Panamá vs Guatemala como si estuvieras en la cancha. ¡Arranca el minuto a minuto más emocionante de las eliminatorias de Concacaf en TVMAX!

