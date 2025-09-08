Panamá vs Guatemala| Datos que debes conocer al rodar del balón en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, hoy lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

Panamá/Con el enfrentamiento de este lunes entre las selecciones de Panamá y Guatemala continúa la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. El encuentro, cuyo escenario es el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, será importante para los intereses de ambos conjuntos en una fase corta y en donde cada punto cuenta.

Ya sea que acudas al estadio o veas el partido por TVMAX y las plataformas de TVN Media, hay algunos elementos a considerar para cuando ambos elencos estén en pugna en la cancha.

Situación actual: El partido entre panameños y guatemaltecos corresponde a la segunda jornada del Grupo A en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Los primeros tienen un punto luego de empatar ante Surinam, 0-0, en su visita al estadio Franklin Essed en la primera jornada, en tanto los segundos no cuentan con unidades tras perder ante El Salvador, por 0-1, en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala.

Estadio lleno: Ambas selecciones medirán fuerzas en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez que está ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá. Para este encuentro se vendieron cerca de 24 mil entradas por lo que se espera un lleno completo, por lo tanto la fanaticada jugará un papel importante.

La cancha: Con la lluvia torrencial que se precipitó sobre la Ciudad de Panamá desde horas tempranas de este lunes, se prevé un césped bastante húmedo para el partido. Dependerá del rendimiento del sistema de drenaje del Rommel Fernández que haya una buena circulación del balón durante el encuentro.

Los árbitros: El cuerpo arbitral que estará a cargo del cotejo son los siguientes:

Árbitro central: Said Martínez (Honduras)

Said Martínez (Honduras) Asistente 1: Walter López (Honduras)

Walter López (Honduras) Asistente 2: Christian Ramírez (Honduras)

Christian Ramírez (Honduras) Cuarto árbitro: Nelson Salgado (Honduras)

Nelson Salgado (Honduras) VAR: Diana Pérez (México)

Diana Pérez (México) Asistente del VAR: Shirley Perello (Honduras)

Pitazo inicial: El juego está programado para las 8:30 p.m. (hora panameña). El pitazo inicial se dará cinco minutos después (8:35 p.m.) después del tradicional acto protocolar que consta del ingreso de los equipos a la cancha, el canto de los himnos nacionales y el intercambio de banderines a cargo de los capitanes.

Uniformes: Panamá y Guatemala portarán sus indumentarias tradicionales para la ocasión. El elenco panameño vestirá su uniforme rojo y el conjunto guatemalteco estará de blanco.

Historia particular: Ambas selecciones se han enfrentado 41 veces en su historia, tanto en partidos oficiales como en amistosos. Panamá tiene la ventaja con 18 victorias sobre 12 de Guatemala y 11 empates.

Racha: Panamá tiene veintiún años sin perder un partido frente a Guatemala. En ese tiempo han jugado 14 veces y el balance ha sido de 11 triunfos para los panameños y tres empates.

Fortín: La selección panameña tiene una seguidilla de 19 juegos consecutivos sin perder en el estadio Rommel Fernández Gutíérrez. En esos encuentros registró 13 victorias y seis empates. Antes de esa lapso de partidos, Panamá perdió el 17 de noviembre de 2015 como local ante Costa Rica, por 1 a 2.

