Panamá vs Guatemala | Thomas Christiansen confirmó la baja de Edgardo Fariña

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, el lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/Desde el auditorio del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, habló este domingo en la antesala del decisivo choque ante Guatemala por las eliminatorias mundialistas rumbo al 2026.

Con tono sereno pero firme, el técnico abordó tres temas clave: la única baja confirmada, la inusual decisión de los jugadores de guardar silencio ante la prensa y un análisis detallado del rival chapín.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá | ¿Cómo les fue a los chapines la última vez que jugaron en el Rommel Fernández Gutiérrez?

La única baja: Edgardo Fariña descartado

Christiansen confirmó que el defensor Edgardo Fariña no podrá estar disponible para el compromiso de este lunes 8 de septiembre. El zaguero sufrió una lesión durante los entrenamientos previos y, tras las evaluaciones médicas, se determinó que queda totalmente descartado.

“Se hizo daño, se le han hecho unas pruebas y ha sido descartado. Me imagino que los médicos ya han dado su informe y está en proceso”, explicó el estratega, lamentando la ausencia de un jugador que había venido ganando protagonismo en la zona defensiva.

Otras noticias: Panamá vs Guatemala | Los chapines dejaron dudas en su debut, los puntos débiles que la sele puede aprovechar

El silencio de los jugadores: una decisión estratégica

Otro de los puntos que llamó la atención fue la decisión del grupo de jugadores de la Selección de Panamá de no brindar declaraciones en la víspera del partido. Christiansen respaldó completamente la postura, asegurando que se trata de una medida enfocada en mantener la concentración total en este momento clave de la eliminatoria.

“La decisión de no hablar ha sido de los jugadores, y la comparto. Estamos en eliminatorias, nos jugamos todo”, afirmó el DT, dejando claro que no existe ningún conflicto interno. “Ellos ya hablaron el viernes, hablaron después del partido y mañana volverán a hacerlo. No hay ningún problema. Están enfocados”.

Otras noticias: Panamá vs Guatemala | 5 razones por las que la sele está obligada a ganarle a los chapines

Guatemala bajo la lupa: juego directo y peligro aéreo

El análisis del rival ocupó un espacio importante en la comparecencia. Christiansen destacó que Guatemala cuenta con un estilo de juego directo, capaz de generar daño en cualquier descuido.

“Es una de sus fortalezas: robar y buscar rápido. Sobre todo los desmarques y movimientos de Santís a la espalda”, advirtió. Para el entrenador panameño, el reto estará en la disciplina táctica de sus dirigidos: “Primero, impedir que se vuelquen en largo y luego tener la cobertura, la basculación del equipo para llegar a esos balones”.

Enfocados en los tres puntos

Con estas declaraciones, el seleccionador nacional dejó claro que la Selección de Panamá está completamente enfocada en asegurar la victoria en el Rommel Fernández, conscientes de que cada punto es vital en la lucha por la clasificación al Mundial 2026.

La cita de este lunes no solo será un duelo por los tres puntos, sino también una prueba de carácter para un grupo que quiere demostrar solidez en casa y disipar cualquier duda tras el empate inicial frente a Surinam.

Otras noticias: Surinam vs Panamá - Eliminatorias Concacaf 2025: La 'Sele' saca un empate sufrido de su visita a Paramaribo