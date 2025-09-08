Panamá vs Guatemala| Esta ha sido la historia de este enfrentamiento en eliminatorias mundialistas

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, hoy lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

Panamá/Las selecciones de Panamá y Guatemala están por incluir un nuevo partido a su historial de enfrentamientos directos en diversas competencias que incluyen las eliminatorias mundialistas de Concacaf (Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol).

Cuando el balón ruede en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, un nuevo capítulo de esta rivalidad de escribirá dentro de una competencia de gran importancia como lo son las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. A continuación hacemos un recorrido de lo que han sido los duelos directos entre panameños y guatemaltecos en esos torneos clasificatorios.

Pasado más reciente

El historial de enfrentamientos en certámenes premundialistas para Panamá y Guatemala tuvo un punto importante en la eliminatoria previa al Mundial Alemania 2006.

El 9 de febrero de 2005, panameños y guatemaltecos midieron fuerzas en el Rommel Fernández y el marcador quedó empatado a cero goles. Ese fue el primer encuentro que un combinado canalero jugaba en una instancia final dentro de una eliminatoria mundialista, para ese entonces se le conocía como Hexagonal debido a que la jugaban los seis equipos que superaban la tercera ronda de grupos.

Donaldo González, actual preparador de porteros de la selección panameña, y los mundialistas Felipe Baloy, Gabriel Gómez y Blas Pérez formaron parte del combinado canalero que se presentó en ese partido.

Pasaron poco más de seis meses y, el 17 de agosto de 2005, ambos elencos se enfrentaron en el estadio Mateo Flores (hoy nombrado Doroteo Guamuch Flores) y los guatemaltecos salieron airosos por 2 goles a 1.

Jorge Dely Valdés, actual técnico de la Selección Sub-20 de Panamá, le dio la ventaja parcial a los panameños con un gol al minuto 19. Luego una anotación en propia portería de Baloy igualó el marcador a un tanto por bando, al 70.

Gonzalo Romero le dio la ventaja definitiva al conjunto chapín con un gol al minuto 90.

Jaime Penedo fue el portero titular en ese partido. En tanto el fallecido Luis 'Matador' Tejada fue títular en el ataque panameño. Además el defensor Román Torres salió desde el banco de suplentes.

El colombiano José 'Cheché' Hernández y el hondureño Ramón Maradiaga eran los técnicos de Panamá y Guatemala en ese tiempo.

Otros juegos eliminatorios

Panameños y guatemaltecos también disputaron partidos en las eliminatorias a los mundiales Argentina 1978 y España 1982, con estos resultados:

Eliminatorias al Mundial Argentina 1978

Panamá 2-4 Guatemala

Lugar: Estadio Revolución (actualmente estadio Rommel Fernández Gutiérrez/ Ciudad de Panamá)

Estadio Revolución (actualmente estadio Rommel Fernández Gutiérrez/ Ciudad de Panamá) Fecha: 17 de septiembre 1976

Guatemala 7-0 Panamá

Lugar: Estadio Mateo Flores (actualmente estadio Doroteo Guamuch Flores/ Ciudad de Guatemala)

Estadio Mateo Flores (actualmente estadio Doroteo Guamuch Flores/ Ciudad de Guatemala) Fecha: 26 de septiembre 1976

Eliminatorias al Mundial España 1982

Panamá 0-2 Guatemala

Lugar: Estadio Revolución (actualmente estadio Rommel Fernández Gutiérrez/ Ciudad de Panamá)

Estadio Revolución (actualmente estadio Rommel Fernández Gutiérrez/ Ciudad de Panamá) Fecha: 3 de julio 1980

Guatemala 5-0 Panamá

Lugar: Estadio Mateo Flores (actualmente estadio Doroteo Guamuch Flores/ Ciudad de Guatemala)

Estadio Mateo Flores (actualmente estadio Doroteo Guamuch Flores/ Ciudad de Guatemala) Fecha: 16 de noviembre 1980

Nuevo capítulo

Veintiún años después de esos partidos, Panamá y Guatemala vuelven a confrontar en una eliminatoria mundialista. Esta será el tercer juego de las dos selecciones en un certamen clasificatorio de este tipo.

¿Qué pasará en ese tercer juego entre Panamá y Guatemala en las eliminatorias mundialistas? La respuesta la encontrarás en la transmisión que se emitirá desde las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, YouTube (TVMAX PANAMÁ) y TVN Radio 96.5 fm.