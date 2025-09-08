Panamá vs Guatemala | Previa, alineaciones probables y pronóstico

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, el lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La Selección Nacional de Panamá se alista para un compromiso de máxima importancia este lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Será el segundo partido del Grupo A en la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, y la presión sobre los dirigidos por Thomas Christiansen es enorme: ganar en casa es innegociable.

Panamá bajo presión tras el empate en Surinam

Después de debutar con un 0-0 frente a Surinam, los canaleros llegan al Rommel con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos. Enfrente estará una Guatemala golpeada, que viene de perder 0-1 contra El Salvador. El choque promete ser intenso, con ambos equipos buscando recuperar terreno en la clasificación.

Posibles alineaciones para el choque clave

La probable oncena de Panamá estaría conformada por:

Orlando Mosquera en la portería.

en la portería. Michael Amir Murillo , Fidel Escobar , Andrés Andrade y Eric Davis en defensa.

, , y en defensa. Carlos Harvey y Adalberto Carrasquilla en el mediocampo.

en el mediocampo. Édgar Yoel Bárcenas , Ismael Díaz y José Luis Rodríguez extremos.

, extremos. José Fajardo como delantero.

Por el lado de Guatemala, su alineación probable incluiría a:

Nicholas Hagen en el arco.

en el arco. José Morales , Nicolás Samayoa , José Pinto y Aaron Herrera en defensa.

, , y en defensa. Jonathan Franco , Arquímedes Ordóñez y Olger Escobar en el medio.

, y en el medio. Óscar Castellanos, Óscar Santis y Rubio Rubin en la ofensiva.

Varios de estos jugadores ya saben lo que es enfrentar a Panamá en el Rommel, lo que añade un componente de revancha al encuentro.

Un historial que favorece a Panamá

Las estadísticas sonríen a los canaleros. En 30 enfrentamientos oficiales e internacionales, Panamá suma 17 victorias, contra solo 5 triunfos de Guatemala y 8 empates. El antecedente más reciente en el Rommel es especialmente alentador: el 17 de octubre de 2023, Panamá ganó 3-0 en la Liga de Naciones de la Concacaf con goles de Adalberto Carrasquilla, Eric Davis y Abdiel Ayarza.

El eco de los empates en Centroamérica

La presión aumenta al ver lo ocurrido en otros grupos. En la misma jornada de estas eliminatorias mundialistas, varias selecciones centroamericanas han tropezado con empates inesperados.

Costa Rica igualó 1-1 contra Nicaragua .

igualó . Honduras no pasó del 0-0 ante Haití .

no pasó del . En el Grupo B, Trinidad y Tobago y Curazao también empataron sin goles.

Estos resultados muestran lo difícil que puede resultar el arranque de la competición, y refuerzan la importancia de que Panamá no deje escapar puntos en casa.

El camino hacia el Mundial 2026

La Ronda Final cuenta con 12 selecciones divididas en tres grupos de cuatro. Cada equipo disputará seis partidos: tres en casa y tres como visitante. El primer lugar de cada grupo clasificará directamente a la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que los dos mejores segundos avanzarán al Repechaje Intercontinental.

Por ello, el objetivo de Panamá es claro: vencer a Guatemala, disipar el fantasma del empate que ronda en Centroamérica y dar un paso firme hacia la clasificación mundialista.

Pronóstico:

Panamá 3-1 Guatemala

