LPF | Conoce los partidos de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa su curso con una jornada llena de emoción, goles y duelos decisivos en el Torneo Clausura 2025. Los equipos se preparan para una fecha clave en la lucha por los puestos de clasificación rumbo a la siguiente fase.

Este viernes 24 de octubre, el telón se levanta con el enfrentamiento entre San Francisco FC y Herrera FC en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, desde las 8:30 p.m.. Los Monjes llegan como líderes de la Conferencia del Oeste con 18 puntos, mientras que Herrera FC buscará sorprender desde el fondo de la tabla, donde suma apenas 6 unidades.

El sábado 25 de octubre también promete grandes emociones. Desde las 6:00 p.m., Sporting San Miguelito recibirá al Deportivo Árabe Unido en el estadio de Los Andes, en un partido que será transmitido por TVMAX. Los Académicos, terceros en la Conferencia del Este con 20 puntos, intentarán aprovechar su localía ante el Expreso Azul, que ocupa la quinta posición con 17 unidades.

Más tarde, a las 8:15 p.m., el Plaza Amador se medirá al Alianza FC en el COS Sports Plaza. Los Leones del Plaza, líderes absolutos del Este con 32 puntos, buscarán mantener su dominio ante los Pericos, segundos con 22 unidades, en uno de los duelos más atractivos de la fecha.

El domingo 26 de octubre continuará la acción desde las 4:00 p.m. con el encuentro entre Atlético Nacional y Universitario en el estadio San Cristóbal, provincia de Chiriquí. Los Linces, quintos del Oeste con 11 puntos, intentarán frenar a Universitario, que se ubica en la segunda posición con 18 unidades.

La jornada dominical cerrará con el choque entre Club Atlético Independiente (CAI) y Veraguas United, a disputarse desde las 6:15 p.m. en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez. Los Vikingos marchan terceros en el Este con 16 puntos, mientras que Veraguas United les sigue de cerca en el cuarto lugar con 15 unidades.

Finalmente, el lunes 27 de octubre se bajará el telón de la jornada 14 con el duelo entre UMECIT FC y Tauro FC, desde las 8:30 p.m. en el COS Sports Plaza. UMECIT ocupa el cuarto puesto en la Conferencia del Este con 20 puntos, y los Albinegros del Tauro FC buscarán sumar en su camino al repunte, ubicados actualmente en la sexta posición con 13 unidades.

