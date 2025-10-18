Clásico Nacional | Plaza Amador vs Tauro FC: ¿Los leones son los papás de los albinegros?

Panamá/En el fútbol panameño hay partidos que no se juegan, se viven. Y si hay un duelo que representa la esencia de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), es el Clásico Nacional entre el Plaza Amador y el Tauro FC

Dos instituciones con historia, con identidad, con hinchadas que se respetan, pero no se toleran en la cancha. Sin embargo, tras los últimos enfrentamientos, una pregunta comienza a tomar más fuerza que nunca: ¿El Plaza Amador es el papá del Tauro?

El pasado 17 de octubre de 2025, en el inicio de la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, el Plaza Amador volvió a imponerse 3-2 sobre el Tauro FC, en un duelo vibrante transmitido por TVMAX. Fue el partido número 151 que han disputado entre ellos. Con este resultado, el León del Barrio sumó su tercera victoria consecutiva sobre el Toro, confirmando su dominio reciente en el clásico más apasionante del país.

Históricamente Tauro FC ha ganado 61 veces, Plaza Amador ha ganado 45 partidos y han empatado en 44 oportunidades.Tauro ha anotado 187 goles y Plaza Amador ha marcado 154.

Y es que los números hablan por sí solos. Vamos hacer un recuento desde el 2014, ambos clubes se han enfrentado más de 35 veces en la LPF, con una paridad histórica que ha ido cambiando de tono en los últimos años. Si bien el Tauro FC fue durante mucho tiempo el dueño del clásico —especialmente entre 2018 y 2020, cuando encadenó cinco partidos sin perder—, el Plaza Amador ha tomado el control en esta nueva era.

Solo en el 2025, el Plaza ha ganado tres de los seis enfrentamientos, con marcadores de 3-2 (octubre), 3-1 (julio) y 2-1 (mayo), mostrando un crecimiento sostenido en su juego y un temple inquebrantable en los momentos decisivos. Incluso en partidos más cerrados, como el 3-3 del 23 de mayo, el León demostró que nunca se rinde ante el Toro.

La tendencia ya no es casualidad. Entre 2023 y 2025, el Plaza Amador ha conseguido ocho victorias, cuatro empates y solo cinco derrotas en sus últimos diecisiete clásicos, una estadística que respalda la narrativa popular: el León rugió más fuerte y convirtió al Tauro en su víctima preferida.

El Tauro FC, histórico y múltiple campeón nacional, mantiene su jerarquía institucional, pero atraviesa un periodo de irregularidad. La solidez que lo caracterizaba parece desdibujarse ante un Plaza Amador más intenso, más colectivo y emocionalmente conectado con su gente. Y es que en el clásico, no solo pesa la táctica, sino el corazón: y ese, en los últimos años, ha sido de color azulgrana placino.

Para el hincha del Plaza, ganarle al Tauro vale más que cualquier título. Es el orgullo de barrio, el rugido de El Chorrillo, el eco de una historia construida desde abajo. Para el taurino, cada derrota ante el León es una herida en su orgullo de campeón, un recordatorio de que la historia también puede cambiar de dueño.

Y si hay algo que este clásico necesita recuperar, es su ambiente en las gradas. Porque un Plaza Amador vs Tauro FC sin tribunas llenas pierde parte de su esencia. Ya es hora de volver a ver los estadios vestidos de colores, cánticos y banderas; de sentir el rugido de la gente, el nerviosismo en el aire, y el orgullo de ser parte del clásico más grande de Panamá. Este partido merece escenarios llenos, porque no se trata solo de fútbol: se trata de identidad, de pasión y de orgullo nacional.

¿El Plaza Amador es el papá del Tauro? Quizás los taurinos digan que no, que los títulos pesan más que los clásicos. Pero los números recientes, la pasión en las gradas y la energía del pueblo parecen responder con otra verdad: hoy, el León del Barrio no solo domina el clásico, sino que marca el pulso emocional de la Liga Panameña de Fútbol.

Y mientras el balón siga rodando, cada nuevo enfrentamiento será una nueva página en esta rivalidad eterna, donde la gloria y el orgullo se disputan golpe a golpe, rugido a rugido.

