LPF| Tauro FC vs Plaza Amador: 'Leones' plazinos tienen la última palabra ante los taurinos en el 'Clásico Nacional'

Panamá/El Plaza Amador se impuso al Tauro FC, 3 goles por 2, en otra versión del 'Clásico Nacional' con la que inició la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El estadio Rommel Fernández Gutiérrez fue el campo de batalla dispuesto para que dos viejos rivales midieran fuerzas con el objetivo de, no solo quedarse con los puntos, sino también de poner en juego el prestigio que han establecido por muchos años.

A pesar de que el equipo taurino se tomó la ofensiva, fue el conjunto plazino que abrió la cuenta. Transcurría el minuto 18 cuando Jorlian Sánchez, recibió la asistencia de Alberto 'Negrito' Quintero, para concretar el 1-0. Un marcador que se mantuvo hasta el final del primer tiempo.

Llegó la segunda parte y los 'Leones' ampliaron la diferencia con un tanto de José Murillo al 49. Sin embargo, el Tauro no se daría por vencido.

Con dos goles en contra, el elenco albinegro intensificó su ataque. Una falta cometida a Gabriel 'Gaby' Torres propició un penal que él mismo convirtió. Se jugaba el minuto 58 y el partido estaba 2 a 1.

Pasaron los minutos y, al 84', llegó el gol del empate para el Tauro FC por medio de Víctor Medina.

Todo parecía indicar que el encuentro culminaría empatado, pero en el tiempo de reposición hubo una falta cometida por Ángel Díaz a Ricardo Phillips la que fue decretada como penal. A pesar de los reclamos de los jugadores del Tauro, el fallo se mantuvo y fue el propio Phillips quien concretó el tercer tanto para el Plaza Amador.

Este resultado no solo le da la victoria al Plaza en el 'Clásico Nacional' sino que le consolida como líder de la Conferencia Este con 32 puntos.

Resto de la jornada

