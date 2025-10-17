MLB Playoffs resultado| Azulejos vs Marineros: Seattle despierta y viaja a Toronto con la ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Las emociones del béisbol de las Grandes Ligas se viven a través de TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/El venezolano Eugenio Suárez le devolvió la vida este viernes a los Marineros de Seattle con un Grand Slam que selló el triunfo 6x2 ante los Azulejos de Toronto y los colocó al borde de la primera Serie Mundial de su historia.

Seattle, único equipo que no ha llegado a la final de las Grandes Ligas de béisbol, lidera por 3-2 esta Serie de Campeonato de la Liga Americana, al mejor de siete partidos.

Los Marineros tendrán su primera posibilidad de clasificar en el sexto episodio del domingo en Toronto.

Eugenio Suárez, aterrizado en julio en los Marineros proveniente de los Diamondbacks, firmó dos jonrones y remolcó un total de cinco carreras en una noche en que los Marineros llegaron a verse prácticamente entregados.

Tras el primer cuadrangular del bateador de Puerto Ordaz, en la segunda entrada, los Azulejos se habían puesto por delante con una carrera impulsada por su figura George Springer... con una anotación del mexicano Alejandro Kirk.

y con una anotación del mexicano Alejandro Kirk.

Los locales se asomaban a una demoledora tercera derrota seguida en casa cuando Cal Raleigh, máximo artillero de la temporada regular con 60 jonrones, despertó al público con un cuadrangular que empataba el marcador en la parte baja del octavo inning.

Seattle no soltó a su preso y llenó las bases brindándole la oportunidad a Suárez para que certificara el triunfo con su espectacular jonrón de cuatro carreras.

Te puede interesar: Panamá va tras los títulos en la jornada final del Torneo Conteca 2025

Los Azulejos, que no llegan a la Serie Mundial desde sus títulos de 1992 y 1993, están ahora contra las cuerdas con la incertidumbre además de una posible lesión de Springer, que se retiró del juego al recibir un pelotazo en la rodilla derecha en la séptima entrada.

Te puede interesar: David Carballeda| El piloto panameño centra sus energías en el GT Challenge de las Américas en El Salvador

Alineaciones

Azulejos

George Springer, BD Nathan Lukes, LF Vladimir Guerrero Jr., 1B Alejandro Kirk, C Daulton Varsho, CF Ernie Clement, 3B Addison Barger, RF Isiah Kiner-Falefa, 2B Andrés Giménez, SS

Lanzador abridor: Kevin Gausman

Marineros

Julio Rodríguez, CF Cal Raleigh, C Jorge Polanco, BD Josh Naylor, 1B Randy Arozarena, LF Eugenio Suárez, 3B J.P. Crawford, SS Dominic Canzone, RF Leo Rivas, 2B

Lanzador abridor: Bryce Miller

Momentos clave

Baja 2da

0-0 (1 Out)

Jonrón

Eugenio Suárez batea jonrón (2) con elevado entre los jardines izquierdo y central.

TOR 0,SEA 1

Alta 3ra

1-2 (0 Outs)

Doble-Play

Andrés Giménez batea línea para doble matanza, primera base Josh Naylor a campo corto J.P. Crawford. Isiah Kiner-Falefa out en 2da. 2 Outs

TOR 0,SEA 1

Alta 4ta

1-2 (0 Outs)

Ponche

Daulton Varsho se poncha tirándole. 1 Out

TOR 0,SEA 1

0-0 (1 Out)

Roletazo de Doble Play

Ernie Clement batea rodado batea para doble matanza, receptor Cal Raleigh a primera base Josh Naylor. Nathan Lukes out en home. Ernie Clement out en 1ra. 3 Outs

TOR 0,SEA 1

Te puede interesar: La selección femenina de Panamá pactó partido amistoso de corte internacional

Alta 5ta

2-0 (2 Outs)

Doble

George Springer pega doble (5) con elevado fuerte a jardinero central Julio Rodríguez. Addison Barger anota.

TOR 1,SEA 1

3-2 (2 Outs)

Ponche

Vladimir Guerrero Jr. se poncha tirándole. 3 Outs

TOR 1,SEA 1

Alta 6ta

1-1 (1 Out)

Sencillo

Ernie Clement pega sencillo con línea a jardinero derecho Dominic Canzone. Alejandro Kirk anota Ernie Clement a 2da.

TOR 2,SEA 1

Baja 8va

2-0 (0 Outs)

Jonrón

Cal Raleigh batea jonrón (4) con elevado por el jardín izquierdo.

TOR 2,SEA 2

2-1 (0 Outs)

Pelotazo

Randy Arozarena golpeado por lanzamiento. Jorge Polanco a 3ra. Josh Naylor a 2da.

TOR 2,SEA 2

2-2 (0 Outs)

Jonrón

Eugenio Suárez batea jonrón con las bases llenas (3) por el jardín derecho. Jorge Polanco anota Josh Naylor anota Randy Arozarena anota .

TOR 2,SEA 6